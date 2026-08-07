El Gobernador Samuel García y la Titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez supervisaron las obras del Nuevo Centro de Intervención al Trastorno del Espectro Autista (CITEA).

Durante el recorrido, las autoridades estatales revisaron los avances del proyecto, comenzando por el edificio destinado a la escuela, el área de cine, los espacios de terapia física y el sector de primer contacto.

Samuel García y Mariana Rodríguez supervisan avances del nuevo CITEA. (cortesía )

En su visita, el Gobernador señaló que el nuevo espacio será el primer contacto para las terapias individuales y grupales, el cual reúne todo lo adecuado de manera gratuita para las personas con espectro autista, ofreciendo instalaciones dignas y especializadas para las familias que requieren de estos servicios.

Estamos muy contentos haciendo este recorrido, como pudieron ver este nuevo centro único en su tipo y primero de México va a cambiar la vida de miles de familias de Nuevo León [...] es una muestra de toda la apuesta que hacemos por los niños de Nuevo León. Toda la apuesta para la inclusión, que no se quede ningún niño fuera y todos los niños puedan estudiar, salir adelante, tener estudios, tener todos los derechos que marca la Constitución. Samuel Alejandro García Sepúlveda, Gobernador de Nuevo León

Samuel García y Mariana Rodríguez supervisan avances del nuevo CITEA. (cortesía )

Titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, destaca atención para personas neurodivergentes

Por su parte, la Titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez indicó que el nuevo centro en conjunto con el TEA + y el CEPAR (Centro Estatal Paralímpico de Alto Rendimiento) se dará atención a las personas con capacidades diferentes que necesitan de alguna rehabilitación, así como atender a la vez a la comunidad neurodivergente.

Sabemos que necesitan un lugar que los que los reciba con los brazos abiertos [...] Este centro CITEA es el primero que tiene el estado en su magnitud y en su forma para poder dar esta atención a las niñas, niños, adolescentes y adultos con alguna neurodivergencia. Mariana Rodríguez Cantú, Titular de AMAR a Nuevo León

Samuel García y Mariana Rodríguez supervisan avances del nuevo CITEA. (cortesía )

Nuevo CITEA contará con consultorios, salas de terapia y espacios recreativos

El proyecto arquitectónico abarca la remodelación y edificación de espacios diseñados para favorecer el desarrollo y bienestar de los usuarios: áreas especializadas para atención de primer contacto, aulas para la enseñanza y actividades diarias, así como oficinas ,18 consultorios y 22 salas para terapias individuales y grupales.

Samuel García y Mariana Rodríguez supervisan avances del nuevo CITEA. (cortesía )

Asimismo, integra la rehabilitación de la alberca, la cancha de básquetbol, el gimnasio y la construcción de un área de cine, peluquería, cafetería, guardería canina, entre otros. También se contempló intervención de áreas verdes y andadores bajo criterios de accesibilidad universal, comedor para el personal y la ampliación de dos estacionamientos dentro del predio.