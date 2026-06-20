Samuel García, gobernador de Nuevo León, recibió este viernes a su alteza imperial la princesa Hisako de Takamado de Japón para fortalecer los lazos de amistad, cooperación e intercambio cultural.

Como parte de su agenda en Nuevo León, la princesa Takamado de Japón recorrió el recién inaugurado Jardín Japonés del Nuevo Parque del Agua, donde se develó una placa conmemorativa en su honor.

Durante el encuentro de hoy 19 de junio en el Palacio de Gobierno también estuvo presente Mariana Rodríguez Cantú, titular de Amar a Nuevo León y esposa del gobernador Samuel García.

Samuel García recibe a la princesa Takamado de Japón para inaugurar Jardín Japonés (@samuel_garcias)

Samuel García sostiene diálogo con la princesa Takamado de Japón en el marco de la inaguración del Jardín Japonés

Samuel García dio la bienvenida a la princesa Hisako de Takamado durante una visita oficial en la que ambos encabezaron la inauguración del Jardín Japonés ubicado en el Parque del Agua.

La visita ocurre en el marco del Mundial 2026, por lo que Samuel García invitó a la princesa Takamado de Japón a asistir al partido mil de la FIFA en Nuevo León, que corresponde al Japón vs Túnez.

Asimismo, Samuel García entregó a la princesa Takamado una pieza elaborada en alabastro de Galeana, que simboliza la unión entre tradición e innovación, así como la amistad entre Nuevo León y Japón.

Además de su visita al Parque del Agua y al partido del Mundial 2026, la agenda de la princesa incluye recorridos por espacios culturales emblemáticos de Nuevo León, como el Museo de Historia Mexicana.