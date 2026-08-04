El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, y el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, dieron un paso clave en la relación bilateral al implementar un nuevo Grupo de Trabajo.

Los funcionarios acordaron que en dicho grupo se avance en nuevas áreas de colaboración que contribuyan a fortalecer las relaciones bilaterales en los ámbitos político, económico, científico y tecnológico.

“En la reunión acordaron establecer un Grupo de Trabajo para avanzar en nuevas áreas de colaboración que contribuyan a fortalecer el crecimiento de las relaciones bilaterales en los ámbitos político, económico y de cooperación científica y tecnológica para las siguientes décadas”. SRE

El Plan México también salió a relucir en el encuentro, pues se mencionó la posibilidad de ampliar las inversiones japonesas, comprometiéndose México a trabajar en mejorar el ambiente de negocios.

México y Japón dan un paso clave con un nuevo Grupo de Trabajo bilateral

México y Japón lanzan Diálogo Económico de Alto Nivel

La tarde del lunes 3 de agosto, Roberto Velasco y Toshimitsu Motegi dialogaron sobre el interés mutuo de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales México-Japón en el marco de la Asociación Estratégica Global establecida en 2011.

Además, destacaron el excelente momento de las relaciones comerciales bilaterales, obtenido gracias a mecanismos como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT).

Destacó en la reunión la posibilidad de aumentar las inversiones japonesas dentro del Plan México, comprometiéndose a colaborar estrechamente para mejorar de forma continua el entorno de negocios.

También se anunció el lanzamiento del Diálogo Económico de Alto Nivel, un mecanismo que busca impulsar el comercio bilateral, el cual, solo de enero a mayo de 2026, alcanzó los 9.9 mmdd.

México y Japón dan un paso clave con un nuevo Grupo de Trabajo bilateral (SRE)

Japón y México también abordaron sectores de energía e inteligencia artificial

En otro encuentro, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, recibió al ministro Motegi para dialogar sobre la propuesta de celebrar el Diálogo Económico de Alto Nivel este 2026.

Asimismo, intercambiaron perspectivas sobre las oportunidades de cooperación en los sectores de energía e inteligencia artificial, considerados estratégicos para el desarrollo de cadenas de suministro.