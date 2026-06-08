El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, encabezó la inauguración del Anfiteatro del Parque del Agua, marcando el inicio formal de la primera etapa de uno de los proyectos urbanos y ambientales más importantes del estado.

La obra fue concebida para fortalecer la resiliencia hídrica y mejorar la calidad de vida en la Zona Metropolitana de Monterrey, en un contexto de crecientes retos climáticos.

Durante el evento, autoridades estatales recorrieron las nuevas instalaciones y se reconoció la participación de Regiomontana de Construcción y Servicios (RECSA), empresa responsable de la obra, así como la contribución de Humberto Armenta, presidente de su Consejo de Administración.

Parque del Agua: infraestructura verde para enfrentar la crisis hídrica

El Parque del Agua se desarrolla sobre una superficie cercana a las 78 hectáreas y combina infraestructura hídrica, espacios recreativos, recuperación ambiental y movilidad urbana.

De acuerdo con Humberto Armenta, el proyecto representa más que una inversión superior a 2 mil millones de pesos, al tratarse de una visión que apuesta por construir ciudades que mejoren la calidad de vida de las personas.

Uno de sus principales diferenciadores es su sistema de captación, capaz de almacenar hasta 16.3 millones de litros de agua, lo que permitirá reforzar la capacidad de respuesta de Monterrey ante sequías y fenómenos meteorológicos extremos.

La infraestructura hidráulica aprovecha la topografía natural mediante lagos y cisternas interconectadas, que almacenan agua pluvial, regulan reservas y permiten su uso cuando es necesario. En casos extraordinarios, el sistema puede descargar excedentes de forma controlada hacia el Río La Silla.

Además, el parque formará parte de un corredor que integrará espacios como el Gran Parque Río La Silla, el Zoológico La Pastora y el Estadio BBVA, fortaleciendo la oferta recreativa y turística de la región.

Nuevo León impulsa infraestructura verde con apertura del Parque del Agua. (Cortesía)

Un nuevo espacio recreativo y cultural para Monterrey

Más allá de su función hídrica, el complejo integra jardines, áreas de descanso, restaurantes, comercios y espacios culturales, convirtiéndose en un nuevo punto de encuentro para la ciudadanía.

Destaca el Corredor Comercial de 530 metros, considerado la estructura de concreto más grande de Latinoamérica en su tipo.

El proyecto también apuesta por la recuperación de espacios históricos. Instalaciones del antiguo Bosque Mágico fueron reutilizadas, como la atracción “Río Loco”, ahora transformada en un biofiltro natural, y el tradicional Cine al Aire Libre, que fue rehabilitado para ampliar la oferta cultural.

Con esta obra, RECSA suma un nuevo proyecto emblemático a su trayectoria, junto al Parque Ecológico Lago de Texcoco y el Túnel Emisor Poniente del Estado de México.