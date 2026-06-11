Samuel García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León, inauguraron el Fan Fest en Parque Fundidora y encabezaron una caravana ciudadana que recorrió el nuevo Corredor Verde de Santa Lucía hasta la Torre Rise, en un trayecto de aproximadamente nueve kilómetros.

Desde Parque Fundidora, el gobernador invitó a la ciudadanía a disfrutar del Fan Fest, espacio que albergará presentaciones de artistas locales, nacionales e internacionales, además de la transmisión de los encuentros de la Selección Mexicana durante la Copa Mundial de Futbol 2026.

Fan Fest de Nuevo León se alista para recibir a miles de visitantes

La comitiva estuvo integrada por Bernardo Bichara, presidente del Consejo de Administración de Parque Fundidora; Daniel Acosta, secretario de Participación Ciudadana; Federico Rojas, secretario del Trabajo; además de diputados locales, federales y funcionarios estatales.

Durante el recorrido, los asistentes visitaron el contador oficial rumbo al Mundial, que marcaba un día para el arranque de la justa deportiva, además de conocer la zona donde se construye el monorriel más grande del continente, el área infantil y el emblemático monumento de la Puerta de Fundidora.

La celebración también contó con la presencia de “Leo”, la mascota oficial del Gobierno estatal para el Mundial, así como actividades culturales y musicales que reforzaron la identidad de Nuevo León como sede de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Samuel García destacó que el Fan Fest se convertirá en uno de los principales puntos de encuentro para aficionados locales, nacionales e internacionales, con una expectativa superior a los 100 mil visitantes durante las actividades programadas.

Samuel García pone en marcha Corredor Verde y Fan Fest en Monterrey (Cortesía )

Corredor Verde fortalece la movilidad sustentable en Monterrey

Posteriormente, autoridades estatales realizaron el corte de listón del puente que conecta Parque Fundidora con el Parque Lineal sobre la avenida Constitución, marcando la apertura oficial de esta nueva infraestructura peatonal y ciclista.

A lo largo del recorrido, las familias pudieron disfrutar de talleres infantiles, actividades recreativas, exhibiciones deportivas y expresiones artísticas que muestran el potencial de este espacio para la convivencia comunitaria.

El Corredor Verde incorpora puentes peatonales, áreas verdes, mobiliario urbano y espacios seguros para realizar actividades como caminata, ciclismo, trote y recorridos en scooter, promoviendo alternativas de movilidad no motorizada.

Durante el trayecto, el gobernador utilizó un scooter y posteriormente una bicicleta para mostrar las distintas formas en que la ciudadanía podrá aprovechar esta nueva infraestructura urbana.

Al concluir la caminata, resaltó que esta zona permaneció durante años en abandono y que hoy se transforma en un parque lineal moderno destinado a la recreación, el deporte y la recuperación del espacio público.

Samuel García pone en marcha Corredor Verde y Fan Fest en Monterrey (Cortesía )

Samuel García impulsa la conectividad con nuevas obras urbanas

El mandatario estatal destacó que el nuevo corredor estará conectado con la futura estación Obispado de las Líneas 4 y 6 del Metro y con la Torre Rise, fortaleciendo la integración urbana y las opciones de traslado para miles de personas.

Con una extensión de 6.1 kilómetros, el Parque Lineal beneficiará diariamente a más de 10 mil peatones, al conectar colonias tradicionales, el Centro de Monterrey, Parque Fundidora y los nuevos sistemas de transporte masivo.

La obra se consolida como uno de los proyectos de regeneración urbana más importantes de Nuevo León, al combinar movilidad sustentable, recuperación de espacios públicos y conectividad estratégica rumbo al Mundial 2026.