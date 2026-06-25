El gobernador de Nuevo León, Samuel García, recibió en Palacio de Gobierno al embajador de Corea del Sur, Jooil Lee, previo al partido del Mundial 2026 en el que enfrentará a Sudáfrica.

A su vez, Samuel García recibió a la embajadora de Sudáfrica, Beryl Rose Sisulu, a quien le deseó éxito para su equipo en el partido contra Corea del Sur, ambos del Grupo A.

La tarde de este 24 de junio, en el Estadio BBVA en Nuevo León, se lleva a cabo uno de los partidos del Mundial 2026, Corea del Sur vs Sudáfrica, el cual Samuel García verá desde Parque Fundidora.

Samuel García recibe a embajador de Corea del Sur previo a partido del Mundial 2026

Mediante sus redes sociales, Samuel García compartió su reunión con el embajador de Corea del Sur, Jooil Lee, a quien le deseó éxito en el partido de hoy contra Sudáfrica como parte del Mundial 2026.

Samuel García recibió a embajador de Corea del Sur previo al partido con Sudáfrica (Samuel García )

Samuel García también aseguró que platicó con el embajador de Corea del Sur sobre proyectos de inversión importantes que se llevarían a cabo en Nuevo León, sin añadir cuáles.

Además de destacar el lazo deportivo entre Corea del Sur y Nuevo León, derivado precisamente por el partido del que el estado gobernado por Samuel García será anfitrión este miércoles 24 de junio.

Junto a su mensaje, que comenzó como “andamos en modo party: jalando por Nuevo León”, Samuel García adjuntó fotografías del encuentro con Jooil Lee, quien no brindó detalles sobre el encuentro.

Samuel García y los temas que abordó con embajadora de Sudáfrica previo a partido con Corea del Sur

Samuel García también dio a conocer que recibió en el Palacio de Gobierno a la embajadora de Sudáfrica, Beryl Rose Sisulu, con quien también se tomó diversas fotografías y habló sobre los lazos en común.

Aunque no informó sobre inversiones, Samuel García sí señaló que le deseó éxito a Sudáfrica y dio la bienvenida a la embajadora a Nuevo León, como estado anfitrión en la justa mundialista.