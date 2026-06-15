El gobernador del Estado de Nuevo León Samuel García inauguró el nuevo Centro Acuático Osmar Olvera Ibarra, espacio que beneficiará a miles de deportistas que realizan entrenamientos y se preparan para competencias nacionales e internacionales.

Vamos a apoyar el deporte muy fuerte. Apenas van cuatro años y medio, nos queda un año y medio más y les puedo decir que no vamos a escatimar en ningún deporte, vamos a apoyar a todos los atletas. <b> </b> León Samuel García, gobernador del Estado de Nuevo

Durante la entrega de la obra, el mandatario estatal destacó que su administración ha destinado más de mil millones de pesos a la infraestructura deportiva y reiteró que continuará impulsando todas las disciplinas en la entidad.

El gobernador del Estado de Nuevo León Samuel García inauguró el nuevo Centro Acuático Osmar Olvera Ibarra. (Cinthya Gonzalez)

Samuel García destaca inversión histórica en infraestructura deportiva

El gobernador resaltó que Nuevo León se ha consolidado como una potencia deportiva y señaló que el 90 por ciento de los seleccionados de clavados que competirán en los Juegos Centroamericanos pertenecen al estado.

Además, recordó que su administración ha impulsado diversas obras deportivas, entre ellas la construcción de más de 550 canchas de fútbol.

El nuevo Centro Acuático Osmar Olvera Ibarra permitirá mejorar las condiciones de entrenamiento para clavadistas, nadadores y deportistas convencionales y adaptados.

La obra incluye una estructura especializada instalada sobre la alberca principal, equipada con una membrana arquitectónica importada desde Bélgica, reconocida por sus altos estándares de calidad, resistencia y durabilidad.

El gobernador del Estado de Nuevo León Samuel García inauguró el nuevo Centro Acuático Osmar Olvera Ibarra. (Cinthya Gonzalez)

INDE resalta transformación del Parque Niños Héroes

La directora general del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE), Melody Falcó Díaz, destacó que el nuevo espacio forma parte de la transformación integral del Parque Niños Héroes, el cual se consolida como un complejo moderno, accesible y de primer nivel.

Aquí se han formado grandes campeones, clavadistas, nadadores, atletas convencionales y con discapacidad que han puesto en alto el nombre de Nuevo León y de México. Melody Falcó Díaz, directora general del INDE

La directora general del INDE, Melody Falcó Díaz reconoció el respaldo brindado por el gobernador Samuel García para fortalecer los espacios deportivos y aseguró que la renovación del centro acuático permitirá seguir impulsando el desarrollo de nuevas generaciones de atletas.

La funcionaria agregó que este proyecto representa un paso importante para consolidar a Nuevo León como referente nacional en el deporte y en la formación de talentos de alto rendimiento.