El gobernador de Nuevo León, Samuel García, hizo realidad el sueño de su madre al traer a Chayanne como estrella del FIFA Fan Festival en el Parque Fundidora, uno de los momentos más emotivos del “Mundial Más Norteño”.

A través de sus redes sociales, Samuel García compartió con orgullo: “Se cumplió el sueño de mi mamá”, acompañado de imágenes de su madre junto a Chayanne durante su concierto en Monterrey, Nuevo León.

Samuel García cumple el sueño de su mamá al llevar a Chayanne a Monterrey (@samuel_garcias / X )

El show gratuito reunió a miles de regiomontanos que disfrutaron los grandes éxitos del “Papá de todo México”, apodo que Chayanne se ha ganado por parte de sus fans mexicanos durante el concierto especial por el Mundial 2026.

Chayanne, el invitado de lujo en el Fan Festival, brilló en Monterrey

El concierto de Chayanne se convirtió en el centro de atención del evento deportivo-cultural, con una producción que incluyó la energía característica del ídolo latino.

Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García, también compartió momentos del espectáculo, destacando la emoción familiar y el ambiente festivo en el Parque Fundidora.

Samuel García cumple el sueño de su mamá al llevar a Chayanne a Monterrey (@samuel_garcias / X)

Samuel García había anunciado previamente el show gratuito para el 13 de junio a las 9:00 pm, invitando a familias completas mamás, abuelas y tías, a vivir una experiencia única en el corazón de Monterrey.

La presencia de Chayanne generó gran expectativa y fue calificada como un regalo para los regiomontanos durante las actividades del Mundial 2026.

El evento no solo cumplió un deseo personal de la familia de Samuel García, sino que reforzó la imagen de Nuevo León como sede vibrante de grandes espectáculos internacionales.

Chayanne por su parte, con su carisma y éxitos atemporales, dejó una noche inolvidable que se suma a la programación del “Mundial Más Norteño”.

Samuel García cumple el sueño de su mamá al llevar a Chayanne a Monterrey (@samuelgarcias / Instagram )

Con este tipo de iniciativas, Samuel García busca conectar con la ciudadanía a través de la cultura y el entretenimiento, posicionando a Monterrey como un destino imperdible para eventos de talla mundial.

La publicación del gobernador rápidamente se volvió tendencia, reflejando el cariño del público hacia Chayanne y la emoción de ver cumplidos sueños familiares en grande.