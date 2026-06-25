Mientras la fiebre mundialista sigue en plena ebullición, el gobernador Samuel García y Gignac sorprendieron a propios y extraños al echarse una “cascarita” en Nuevo León.

Se trató de un evento oficial en el que el mandatario dio por inaugurada la cancha número 560 de las 600 que el gobierno de Nuevo León anunció como parte de un programa especial.

La cascarita que Samuel García se echó junto al legendario delantero francés de los Tigres, André-Pierre Gignac, se jugó en una de las canchas del Estadio Bicentenario del Centro de Alto Rendimiento.

Samuel García y Gignac se echaron una “cascarita” en Nuevo León

El 23 de febrero de 2026, el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, anunció la puesta en marcha de un programa deportivo que denominó “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”.

De acuerdo con lo informado por el mandatario, el plan incluye más de 300 proyectos entre los que se incluyó la construcción de cientos de canchas de futbol, una de las cuales fue estrenada por él mismo.

Fue la cancha número 560, que se ubica en las instalaciones del Estadio Bicentenario del Centro de Alto Rendimiento, donde Samuel García se echó una cascarita con Gignac.

Samuel García y Gignac sorprenden jugando una “cascarita” (nl.gob)

Previo a la reta, el gobernador resaltó que la inauguración de la cancha es una avance significativo dentro de su estrategia con la que busca renovar y construir espacios deportivos en todo Nuevo León.

Por su parte, André-Pierre Gignac agradeció la invitación para participar en el evento y resaltó la importancia de que los jóvenes puedan convivir sanamente en temas como el deporte.

Samuel García y Gignac se lucieron durante “cascarita”

Luego de ofrecer un mensaje inaugural en la cancha número 560 de las 600 que se alistarán por el programa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, Samuel García y Gignac se echaron una “cascarita”.

El gobernador del estado y el futbolista francés se enfrentaron en un encuentro amistoso en el que ambos se lucieron, debido a que los dos lograron anotar goles para sus equipos.

En la “cascarita” se estipuló que Samuel García y Gignac fueron los capitanes de sus respectivos equipos formados por estudiantes de las secundarias Jaime Torres Bodet y Héctor Carrizosa Andrade.