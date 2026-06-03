Samuel García encabezó la ceremonia de graduación de 133 nuevos cadetes de Fuerza Civil en el Centro Estratégico de Operaciones (CEO), quienes se incorporarán a las labores de vigilancia y seguridad para fortalecer la protección de las familias de Nuevo León.

Durante su mensaje, el gobernador destacó la disminución de los índices delictivos en la entidad y aseguró que el estado llega en uno de sus mejores momentos en materia de seguridad rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026.

Fuerza Civil fortalece su capacidad operativa para mantener a Nuevo León como referente nacional en seguridad

El mandatario estatal estuvo acompañado por el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna; el titular de la Nueva Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, e integrantes de la Mesa de Seguridad.

Samuel García resaltó la transformación que ha experimentado Fuerza Civil durante su administración, al consolidarse como una de las corporaciones policiales más sólidas del país en materia de confianza, desempeño y eficiencia.

Asimismo, destacó la coordinación permanente entre el Gobierno estatal, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, las corporaciones municipales y el Gobierno federal, factor que consideró clave para mantener resultados positivos en seguridad.

El gobernador señaló que la inversión en infraestructura, equipamiento y capacitación ha permitido fortalecer a la corporación policial, además de duplicar el número de elementos operativos y mejorar significativamente sus capacidades tácticas y de respuesta.

Samuel García gradúa 133 nuevos cadetes y fortalece la seguridad en Nuevo León. (Cinthya Gonzalez)

Nuevo León refuerza infraestructura y estrategia de seguridad rumbo al Mundial 2026

Por su parte, Gerardo Escamilla afirmó que la Nueva Fuerza Civil continúa consolidándose como una institución preparada para proteger a Nuevo León bajo los más altos estándares de profesionalización, coordinación y capacidad operativa.

El funcionario reconoció el respaldo del gobernador Samuel García para impulsar una estrategia integral que ha permitido incrementar el estado de fuerza, modernizar la infraestructura policial y fortalecer la transformación institucional de la corporación.

Destacó además la evolución del antiguo Campo Policial No. 1, que hoy opera como el Centro Estratégico de Operaciones (CEO), un complejo donde convergen inteligencia, operación, coordinación, capacitación y toma de decisiones para atender los desafíos en materia de seguridad.

Durante la ceremonia también se realizó una demostración operativa a cargo del 4° Agrupamiento de Fuerza Civil y de las Unidades de Fuerzas Especiales, las cuales participarán en las labores de seguridad previstas para la celebración de la Copa Mundial de Futbol.

Finalmente, Samuel García entregó reconocimientos a los cadetes destacados en las categorías de Servicio, Disciplina, Liderazgo, Mérito Académico y Espíritu de Cuerpo, como parte de la ceremonia de graduación de la nueva generación de elementos de Fuerza Civil.