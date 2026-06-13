El Gobernador de Nuevo León, Samuel García anunció durante la supervisión de los trabajos de modernización de la línea 1 del Metro en la Estación Eloy Cavazos,

que en los partidos del Mundial que se celebran en Nuevo León, habrá transporte público gratuito para llegar al Estado; además de Metro gratis para quienes asistan al Fan Fest.

El gobernador Samuel García dijo que todos los estadios de las ciudades sede de la Copa Mundial están a 1 hora o más del centro; mientras que en Nuevo León se está a 7 kilómetros desde el Centro de la Ciudad, en donde se puede llegar en carro, caminando, por el Corredor Verde.

En los cuatro días de los partidos de fútbol del Mundial, saldrán unidades del transporte público con acceso gratuito. (CORTESIA )

Modernización de la Línea 1 no solo es un tema estético

Por su parte el director de Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey y del IMA, Abraham Vargas, explicó que la modernización de la Línea 1 del Metro de Nuevo León consistió no sólo en lo estético, sino también en lo tecnológico y en sistemas de seguridad.

Trabajamos en accesibilidad universal, trabajamos en confort y hay bancas, también en protección de la intemperie, en estación Exposición y ampliamos la techumbre de las estaciones para que el 100 por ciento de los andenes estén cubiertos. Estas estaciones son las que mayor aforo manejan, sobre todo cuando hay eventos en la Expo, en el Estadio o en Fundidora y era necesario brindar protección contra el intemperie a todos nuestros usuarios. Abraham Vargas, director de Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey y del IMA

A nombre de los artistas urbanos que participaron en la realización de los murales, el artista Paco Reyes dijo que el arte nos permite fortalecer el sentido de pertenencia de una sociedad hacia sus espacios, recordando que también debe salir al encuentro de las personas, buscando ser observado, vivido y compartido.