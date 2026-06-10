El gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, presentó un nuevo promocional del “Mundial Más Norteño” con un homenaje al músico Celso Piña.

Se trata de un video mediante el cual Samuel García busca promocionar que en Monterrey, Nuevo León, tendrán lugar cuatro partidos del Mundial 2026.

Samuel García promociona nuevo video del “Mundial más norteño” con homenaje al regiomontano Celso Piña

A través de sus redes sociales, el gobernador Samuel García presentó un nuevo video de la campaña gubernamental “El Mundial Más Norteño”.

En esta ocasión, el video esta acompañado de un homenaje a la música de Celso Piña, icónico artista mexicano, originario de la ciudad de Monterrey.

En las imágenes del video se muestran diversas imágenes de Monterrey, como edificios, tradiciones y lugares que podrán disfrutar los turistas que arriben a Nuevo León por el Mundial 2026.

Puntualmente, Samuel García destacó que en el video se puede observar el sitio característico como lo es el horno 3, así como el propio Celso Piña.

Samuel García presenta promocional del “Mundial más norteño” con homenaje a Celso Piña (Captura)

El gobernador se dijo listo para recibir la gran fiesta del futbol a nivel mundial, el cual se encuentra a solo dos días de comenzar este próximo jueves 11 de junio de 2026.

Este nuevo video de “El Mundial Más Norteño” se suma al primero que marcó la campaña, el cual dio de qué hablar por mostrar a la selección de Suecia arribando a tierras norteñas para la justa deportiva.