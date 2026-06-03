Ivonne Liliana Álvarez García es una abogada y política mexicana militante del PRI, con una amplia trayectoria en el servicio público de Nuevo León. Ha sido alcaldesa de Guadalupe, senadora de la República, diputada federal y diputada local, además de ocupar diversos cargos partidistas y administrativos.

Actualmente se desempeña como Directora General del DIF Monterrey, cargo que asumió en 2025 tras solicitar licencia a su diputación local en el Congreso de Nuevo León.

¿Quién es Ivonne Álvarez García?

Ivonne Liliana Álvarez García se desempeña como directora general del DIF Monterrey, institución desde la que coordina programas de asistencia social, apoyo a grupos vulnerables y acciones de bienestar comunitario en la capital del estado.

Antes de asumir este cargo, construyó una amplia trayectoria en la vida pública de Nuevo León y a nivel federal. Ha sido alcaldesa de Guadalupe, senadora de la República, diputada federal y diputada local, además de contender por la gubernatura del estado en 2015, consolidándose como una de las figuras más reconocidas del priismo neoleonés.

Ivonne Álvarez García, exsenadora, exalcaldesa de Guadalupe y actual directora general del DIF Monterrey. (Cortesía)

¿Qué edad tiene Ivonne Álvarez García?

Ivonne Liliana Álvarez García nació el 25 de abril de 1978 en Nuevo León, México. Actualmente tiene 48 años de edad.

¿Quién es el esposo de Ivonne Álvarez García?

Ivonne Álvarez García contrajo matrimonio con Mario Humberto Martínez Amaya.

¿Qué signo zodiacal es Ivonne Álvarez García?

Al haber nacido el 25 de abril de 1978, Ivonne Álvarez García es del signo Tauro, perteneciente al elemento Tierra. Este signo suele asociarse con la perseverancia, la constancia y la determinación.

¿Ivonne Álvarez García tiene hijos?

La legisladora ha mantenido reservados los aspectos relacionados con su vida familiar, por lo que no existe información pública confirmada sobre si tiene hijos.

¿Qué estudió Ivonne Álvarez García?

Ivonne Álvarez García estudió la Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), donde obtuvo su título profesional con mención honorífica.

¿En qué ha trabajado Ivonne Álvarez García?

Ivonne Álvarez García ha desarrollado una trayectoria en medios de comunicación, administración pública y política, desempeñando diversos cargos de representación y gobierno.

Entre los puestos más relevantes de su carrera destacan: