La más reciente encuesta de MetricsMx para SDPNoticias muestra un escenario cerrado rumbo a la elección por la gubernatura de Nuevo León en 2027, con Mariana Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, y Adrián de la Garza, respaldado por la alianza PRI-PAN, prácticamente empatados en intención de voto.

De acuerdo con el estudio, Mariana Rodríguez registra 26.3% de preferencia electoral, mientras que Adrián de la Garza alcanza 25.6%, una diferencia de apenas siete décimas que se encuentra dentro del margen de error de la encuesta (+/-3.46%), por lo que estadísticamente se considera un empate técnico.

Encuesta perfila una contienda cerrada entre MC, PRI-PAN y Morena en Nuevo León

Detrás de ambos aspirantes aparece Tatiana Clouthier como posible candidata de Morena, PT y Partido Verde con 21.9% de intención de voto, manteniéndose competitiva aunque por debajo de los dos punteros.

Los resultados reflejan que Nuevo León podría encaminarse hacia una elección dividida entre tres fuerzas políticas, aunque la disputa principal actualmente se concentra entre Movimiento Ciudadano y la alianza PRI-PAN.

En otro escenario planteado por MetricsMx, donde participa Clara Luz Flores por Morena, Mariana Rodríguez vuelve a colocarse ligeramente arriba con 27.3%, frente al 25.3% obtenido por Adrián de la Garza.

En ambos ejercicios, ninguno de los aspirantes logra despegarse con claridad, lo que mantiene abierta la competencia rumbo a 2027.

La encuesta también muestra un porcentaje importante de personas indecisas o que aún no consideran participar en la elección. En ambos escenarios, las respuestas de “no sé” y “no votaría” superan el 22 por ciento.

Nuevo León 2027: Mariana Rodríguez y Adrián de la Garza protagonizan cerrada contienda. (Especial)

Adrián de la Garza lidera percepción sobre capacidad para resolver problemas

Aunque Mariana Rodríguez aparece competitiva en intención de voto, Adrián de la Garza obtiene mejores resultados cuando se pregunta quién podría resolver de mejor manera los problemas de Nuevo León.

En este rubro, el priista alcanza 23%, mientras que Mariana Rodríguez registra 18.4%.

Los resultados reflejan dos perfiles distintos ante el electorado: por un lado, Adrián de la Garza mantiene ventaja en percepción de experiencia y capacidad de gobierno; por otro, Mariana conserva un nivel alto de posicionamiento y competitividad electoral.

La encuesta también evaluó la intención de voto por partidos y alianzas. En ese escenario, la coalición PRI-PAN encabeza con 25.7%, seguida por Movimiento Ciudadano con 23.4%, mientras Morena-PT-Verde alcanza 19.5%.

Nuevo León 2027: Mariana Rodríguez y Adrián de la Garza protagonizan cerrada contienda. (Especial)

Caso de corrupción ligado al entorno de Samuel García impacta percepción ciudadana

El estudio también midió la opinión pública sobre el presunto caso de corrupción relacionado con el hermano de Mariana Rodríguez y la administración de Samuel García.

Sobre este tema, 62.6% de los encuestados considera que el caso debe investigarse a fondo.

Además, el 43.8% opina que Samuel García sí es corrupto, mientras que 39.5% piensa lo mismo sobre Mariana Rodríguez.

Nuevo León 2027: Mariana Rodríguez y Adrián de la Garza protagonizan cerrada contienda. (Cortesía)

A pesar de que el proceso electoral todavía se encuentra lejano, la encuesta revela un escenario altamente competitivo y sin un favorito claro rumbo a 2027 en Nuevo León.

La encuesta fue realizada por MetricsMx el 25 de mayo de 2026 mediante entrevistas telefónicas automatizadas a 600 personas mayores de edad residentes en Nuevo León. El estudio cuenta con un margen de error de +/-3.46% y un nivel de confianza de 95%.