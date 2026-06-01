Monterrey llevó a cabo un festejo especial para madres y padres que forman parte de las Casas Club de Adultos Mayores, con el objetivo de reconocer a las personas de la tercera edad y fortalecer los espacios de convivencia comunitaria.

La celebración reunió a decenas de participantes en una jornada de actividades recreativas, convivencia e integración, diseñada para destacar la importancia de las personas adultas mayores dentro de las familias y la comunidad.

Además de generar momentos de esparcimiento, el encuentro permitió reforzar los lazos de amistad y acompañamiento entre quienes forman parte de estos espacios.

DIF Monterrey fortalece la convivencia y el bienestar de las personas adultas mayores

Durante el evento se realizaron dinámicas de entretenimiento, presentaciones y actividades orientadas a fomentar la participación activa de las y los asistentes, así como fortalecer las redes de apoyo entre los usuarios de las Casas Club.

Estas acciones forman parte de una estrategia enfocada en impulsar el envejecimiento activo, promover la inclusión y generar espacios comunitarios que contribuyan a una mejor calidad de vida para las personas adultas mayores.

Las Casas Club de Adultos Mayores funcionan como centros de atención integral donde se desarrollan actividades físicas, recreativas, culturales y sociales que favorecen el bienestar emocional y comunitario de este sector de la población.

Además de ofrecer actividades permanentes, estos espacios brindan entornos seguros para fortalecer vínculos sociales, desarrollar nuevas habilidades y mantener una vida activa.

Con este tipo de iniciativas, Monterrey continúa impulsando programas que reconocen la aportación de las personas adultas mayores y promueven espacios de convivencia que favorecen su bienestar integral y participación dentro de la comunidad.