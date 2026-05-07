El gobierno de Monterrey, en coordinación con el DIF municipal, inauguró “Coryland”, un salón de fiestas infantiles gratuito, con el objetivo de garantizar espacios dignos y accesibles para todas las familias.

Con esta iniciativa, el gobierno municipal busca apoyar a familias que enfrentan dificultades económicas para acceder a este tipo de servicios, brindar un lugar acondicionado especialmente para realizar festejos infantiles y actividades comunitarias.

“Coryland” busca apoyar a familias con espacios accesibles en Monterrey

El salón de fiestas cuenta con áreas recreativas, mobiliario infantil y espacios acondicionados para actividades sociales, permitiendo que las familias puedan organizar celebraciones en un entorno funcional y accesible.

La apertura de “Coryland” forma parte de una estrategia enfocada en mejorar el bienestar de la niñez y fortalecer la integración comunitaria mediante espacios dignos y seguros.

Familias de Monterrey podrán acceder gratuitamente al nuevo salón infantil con reservación (cortesía)

Las autoridades municipales señalaron que el salón estará disponible mediante un sistema de reservaciones administrado por el DIF Monterrey, con prioridad para personas en situación de vulnerabilidad o que requieran este tipo de apoyo social.

Con este programa, Monterrey amplía las acciones orientadas a generar espacios públicos enfocados en la niñez, la convivencia y la participación familiar, impulsando proyectos sociales que beneficien directamente a la ciudadanía.