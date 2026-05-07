El gobierno de Monterrey, en coordinación con el DIF municipal, inauguró “Coryland”, un salón de fiestas infantiles gratuito, con el objetivo de garantizar espacios dignos y accesibles para todas las familias.
Con esta iniciativa, el gobierno municipal busca apoyar a familias que enfrentan dificultades económicas para acceder a este tipo de servicios, brindar un lugar acondicionado especialmente para realizar festejos infantiles y actividades comunitarias.
“Coryland” busca apoyar a familias con espacios accesibles en Monterrey
El salón de fiestas cuenta con áreas recreativas, mobiliario infantil y espacios acondicionados para actividades sociales, permitiendo que las familias puedan organizar celebraciones en un entorno funcional y accesible.
La apertura de “Coryland” forma parte de una estrategia enfocada en mejorar el bienestar de la niñez y fortalecer la integración comunitaria mediante espacios dignos y seguros.
Las autoridades municipales señalaron que el salón estará disponible mediante un sistema de reservaciones administrado por el DIF Monterrey, con prioridad para personas en situación de vulnerabilidad o que requieran este tipo de apoyo social.
Con este programa, Monterrey amplía las acciones orientadas a generar espacios públicos enfocados en la niñez, la convivencia y la participación familiar, impulsando proyectos sociales que beneficien directamente a la ciudadanía.