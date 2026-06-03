Con el objetivo de acercar servicios de asistencia social y fortalecer la atención a las familias, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Monterrey, inauguró un nuevo centro comunitario en la colonia Caracol, un espacio que permitirá ampliar la oferta de programas y actividades dirigidas a diversos sectores de la población.

El nuevo centro brindará atención a niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y familias de la zona, mediante actividades recreativas, programas de desarrollo social y servicios orientados al bienestar comunitario.

El DIF sostuvo que este espacio forma parte de una estrategia enfocada en ampliar la cobertura de atención social en las colonias y acercar servicios comunitarios a quienes más los necesitan.

El nuevo centro brindará atención a niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y familias de la zona. (cortesía)

Centro comunitario ofrecerá espacios seguros y accesibles

Las instalaciones fueron habilitadas para ofrecer espacios seguros y accesibles que favorezcan la convivencia, el aprendizaje y la participación ciudadana, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social en este sector de la ciudad.

Además de las actividades formativas y recreativas, el centro servirá como punto de encuentro para acercar programas de apoyo y orientación a las familias, facilitando el acceso a servicios que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

Esta apertura significa una alternativa para los habitantes de la colonia Caracol, en donde podrán participar en actividades de desarrollo personal, capacitación y convivencia, fortaleciendo la integración comunitaria y aprovechamiento de espacios públicos.