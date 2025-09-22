En medios y redes sociales identifican a Bryan Ballesteros Argueta como el piloto que murió junto a Débora Estrella en accidente aéreo en Nuevo León.

El sábado 20 de septiembre de 2025 se reportó la muerte de la conductora de noticias de Milenio, Débora Estrella tras el desplome de una avioneta.

En el accidente también murió el piloto de la avioneta matrícula XB-BGH del Centro de Estudios Aeronáutico de Mazatlán (CEAM), identificado como Bryan Ballesteros Argueta. Te contamos todo lo que sabemos con datos como:

¿Quién era?

¿Cuántos años tenía?

¿Cuál era su signo zodiacal?

¿Tenía esposa?

¿Tenía hijos?

¿Qué estudió?

¿En qué trabajó?

¿Quién era Bryan Ballesteros Argueta?

Bryan Ballesteros Argueta fue identificado como el piloto que murió junto con Débora Estrella, el 20 de septiembre de 2025 después del desplome de la avioneta con matrícula XB-BGH del Centro de Estudios Aeronáutico de Mazatlán (CEAM).

El desplome ocurrió en el Parque Industrial Ciudad Mitras, García, Nuevo León a 30 minutos del Aeropuerto Internacional del Norte.

Después del accidente las autoridades de Nuevo León llevaron a cabo las pesquisas necesarias para la identificación de los cuerpos, entre ellos el piloto, Bryan Ballesteros Argueta.

¿Cuántos años tenía Bryan Ballesteros Argueta?

Aunque ya se reveló la identidad del piloto de este fatal accidente donde murió la conductora de noticias, Débora Estrella, la edad de Bryan Ballesteros Argueta es desconocida.

¿Cuál era su signo zodiacal de Bryan Ballesteros Argueta?

Tampoco se tiene datos de cuál es el signo zodiacal de Bryan Ballesteros Argueta.

¿Tenía esposa Bryan Ballesteros Argueta?

En redes sociales, sólo hay un perfil profesional de Bryan Ballesteros Argueta por lo que detalles de su vida privada como si tenía hijos o no se desconocen.

¿Tenía hijos Bryan Ballesteros Argueta?

Tampoco se sabe si Bryan Ballesteros Argueta, el piloto que murió junto con la conductora de noticias de Grupo Milenio, Débora Estrella en un accidente en una avioneta en Nuevo León, tenía hijos.

¿Qué estudió Bryan Ballesteros Argueta?

De acuerdo con el perfil profesional en Linkenid de Bryan Ballesteros Argueta, el piloto que murió junto con la conductora de noticias de Grupo Milenio, Débora Estrella en un accidente en una avioneta en Nuevo León, sí tenía estudios en aviación:

Estudió en la Escuela de Aviación México entre enero de 2013 y enero de 2016

Se graduó como primer oficial (“First Officer”) para los modelos Boeing 737 y Airbus A320

¿En qué trabajó Bryan Ballesteros Argueta?

Según el mismo perfil profesional Bryan Ballesteros Argueta, se desarrolló como copiloto en la aerolínea Viva Aerobús desde marzo de 2018 hasta abril de 2023.

Además se describía asimismo como “Piloto profesional con amplia experiencia. Resolutivo y capaz de pilotar en situaciones complicadas”. Y con un “dominio avanzado del inglés”.