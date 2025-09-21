El periodista José Luis García reportó el accidente de una avioneta en Nuevo León, que provocó la muerte de la conductora de Milenio, Débora Estrella, su exesposa.

La noche del sábado 20 de septiembre, una tragedia se reportó en el municipio de García, Nuevo León, al informarse acerca del accidente de una avioneta con dos pasajeros.

Entre ellos la conductora de noticias, Débora Estrella, quién murió tras el desplome, así como el piloto que la acompañaba.

La nota del accidente fue reportada por el periodista y conductor José Luis García, quien daba cuenta del desplome sin saber que entre las víctimas mortales estaba su exesposa, Débora Estrella.

Exesposo de Débora Estrella reportó el desplome de la avioneta

A través de redes sociales, el periodista José Luis García, reportó el desplome de una avioneta en el Parque Industrial Ciudad Mitras ubicado en el municipio de García Nuevo León.

En su publicación escribió la caída de esta aeronave, pero por la premura del momento aún se desconocía la identidad de los pasajeros.

“Cae avioneta. Confirma PC Nuevo León, una pareja sin vida muy cerca de Riveras Interpuerto Parque Industrial Ciudad Mitras en García. La aeronave fue captada en video cuando a la orilla del río por vecinos." José Luis García, periodista

Accidente en avioneta de Débora Estrella: así José Luis García lo reportó sin saber que iba su exesposa (Especial)

Conforme iba pasando la información, usuarios comenzaron a revelar que entre las víctimas mortales del desplome de la avioneta se encontraba Débora Estrella, exesposa de José Luis García.

Es por ello que más tarde, cerca de las 23:50 horas de la noche del sábado 20 de septiembre, el periodista José Luis García decidió borrar su publicación del accidente de la avioneta.

Esto, como muestra de respeto hacia la memoria de su ex esposa, Débora Estrella.

José Luis García y Débora Estrella estuvieron casados por más de 10 años y hasta el 2020 es que decidieron separarse.