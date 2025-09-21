Grupo Milenio confirmó la muerte de la conductora Débora Estrella ocurrida en el desplome de la avioneta en García, Nuevo León.

La noche del sábado 20 de septiembre de 2025, una avioneta se desplomó en el Parque Industrial Ciudad Mitras, García, como confirmó Protección Civil del estado.

El alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos confirmó que el desplome de la avioneta dejó 2 muertos; una de las víctimas sería la periodista Débora Estrella y el otro, el piloto que viajaba con ella.

La avioneta matrícula XB-BGH del Centro de Estudios Aeronáutico de Mazatlán (CEAM) despegó del Aeropuerto Internacional del Norte, a poco más de 30 minutos del Interpuerto del Parque Industrial Ciudad Mitras donde se estrelló.

Débora Estrella, conductora de Milenio, murió en desplome de avioneta en García

Acorde con lo señalado por el medio, Protección Civil de Nuevo León confirmó que la periodista y conductora Débora Estrella viajaba en la avioneta que se desplomó en Parque Industrial Ciudad Mitras, García.

Asimismo, en sus historias de Instagram, Débora Estrella compartió una fotografía de una avioneta, que sería la misma que se desplomó en el Parque Industrial Ciudad Mitras.

Aunque no dio razones de su vuelo, Débora Estrella confirmó en dicha historia que se encontraba en el Aeropuerto Internacional del Norte entre los municipios de Apodaca y Escobedo.

Hasta el momento, autoridades no han confirmado la identidad del acompañante de vuelo de Débora Estrella, sin embargo, de manera extraoficial se señala al piloto Brayan Ballesteros.

Aunque de momento no se ha confirmado, las imágenes muestran que la avioneta en la que viajaba Débora Estrella pertenece a la escuela de aviación CEAM.

El Centro de Estudios Aeronáutico de Mazatlán (CEAM) cuenta con un hangar en el Aeropuerto Internacional del Norte y es Escuela de Aviación en Monterrey para sobrecargo, piloto privado/comercial, mantenimiento motores y avionics, oficial de operaciones.

Débora Estrella murió en un accidente al viajar en una avioneta ligera. Ocurrió en el Parque Industrial Ciudad Mitras, municipio de García, Nuevo León. (Captura de pantalla)

Milenio, como diversos compañeros y periodistas lamentaron la muerte de Débora Estrella en el desplome de la avioneta en la zona conocida como Laderas/Riveras Interpuerto.