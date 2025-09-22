Culminaron los trabajos de recuperación de los cuerpos de la conductora Débora Estrella y el piloto Bryan Ballesteros, tras la caída de la avioneta en la que viajaban en García, Nuevo León.

Minutos después de las 4:12 horas de la madrugada de este domingo 21 de septiembre finalizaron dichas labores y se recuperaron los cuerpos de las víctimas, tras el accidente un día anterior.

Cabe recordar que autoridades como el alcalde de García, Nuevo León, Manuel Guerra Cabazos, habían detallado que los cuerpos quedaron prensados por lo que los trabajos de recuperación serían complicados durante la noche.

Además, la avioneta quedó impactada en una barranca por lo que se hicieron trabajos adicionales para que es los restos de esta no pudieran caer al río y no pudiera incendiarse con el combustible que aún tenía al interior.

Sedena y autoridades de Nuevo León participan en rescate de cuerpo de Débora Estrellas

En los trabajos de rescate de los cuerpos de Débora Estrella y Bryan Ballesteros participaron rescatistas locales y nacionales que apoyaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León y quién es colocaron la aeronave en una zona segura.

También usaron equipo hidráulico para la extracción de los cuerpos que se mencionaron resultaron prensados.

Además de la Fiscalía de Nuevo León, participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y autoridades locales.

Los cuerpos de entraban 10 metros hacia el fondo de un barranco.

¿Dónde serán los funerales de Débora Estrella?

Los restos de la avioneta van a ser llevados revisión para establecer qué fue lo que ocurrió y que provocó el desplome.

Por el momento se desconocen detalles sobre los funerales de Débora Estrella, conductora de Telediario.