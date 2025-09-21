Débora Estrella era una famosa conductora de noticias de Milenio, de quién se reportó su muerte tras el desplome de una avioneta en Nuevo León.

La noche del sábado 20 de septiembre se desplomó una avioneta en el Parque Industrial Ciudad Mitras, García, Nuevo León, donde viajaban dos personas.

A continuación te contamos todo lo que sabemos de Débora Estrella, quién era, sus últimos momentos y más detalles de su vida antes de esta tragedia.

¿Quién era Débora Estrella?

Débora Estrella era conocida por ser una de las conductoras de noticias del Grupo Milenio.

La noche del sábado 20 de septiembre, la avioneta es la que volaba se desplomó en el Parque Industrial Ciudad Mitras, García, Nuevo León.

Tras este accidente, autoridades de Nuevo León confirmaron la muerte de dos personas; entre ellas, Débora Estrella, la conductora de noticias de Milenio y el piloto.

Incluso, antes de este desplome, fue la misma conductora quién a través de sus redes sociales compartió una fotografía de la avioneta con matrícula XB-BGH del Centro de Estudios Aeronáutico de Mazatlán (CEAM).

La avioneta despegó desde el Aeropuerto Internacional del Norte, a una distancia de 30 minutos del Interpuerto del Parque Industrial Ciudad Mitras, lugar donde ocurrió el desplome.

Tras su muerte, compañeros, comunicadores y otras personas cercanas de los medios de comunicación han comenzado a despedirse de la conductora de noticias.

Débora Estrella murió en un accidente al viajar en una avioneta ligera (Captura de pantalla)

¿Cuántos años tenía Débora Estrella?

Débora Estrella nació un 7 de agosto del año 1982; la conductora de noticias habría cumplido 43 años de edad.

¿Cuál era su signo zodiacal de Débora Estrella?

Según el calendario astrológico, Débora Estrella, quién nació un 7 de agosto pertenece al signo zodiacal de Leo.

Las personas Leo son descritas como personas que son líderes naturales de gran energía, fuerza y con un gran autonomía.

¿Quién fue el esposo de Débora Estrella?

Se sabe que Débora Estrella estuvo casada con el también conductor de Las Noticias Monterrey, José Luis García.

Tras 10 años de matrimonio, en el año 2020 decidieron separarse.

Después de esa ruptura, se desconoce si Débora Estrella tuvo alguna otra relación sentimental.

Débora Estrella y José Luis García (@Deb_Estrella en X)

¿Débora Estrella tenía hijos?

Por el momento, se desconoce si Débora Estrella tenía hijos o no.

¿Qué estudió Débora Estrella?

Débora Estrella era licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Se sabe que durante su vida académica realizó un intercambio en Universidad de Comercio de Rouen, Francia, lugar en el que hizo una especialidad en administración de empresas.

¿En qué trabajó Débora Estrella?

La trayectoria de Débora Estrella en medios de comunicación comenzó durante su etapa universitaria, cuando se volvió locutora de radio en un programa escolar especializado en temas de Derecho.

Luego de graduarse buscó la oportunidad de participar como conductora de televisión en sitios como:

TV Azteca Noreste

InfoTV7 en el pronóstico del tiempo

Hechos AM en TV Azteca

Telediario Matutino en Multimedios y Grupo Milenio donde tomó más protagonismo

También reportan que además de dedicarse a los medios de comunicación, fue gerente de capital humano en una empresa aeronáutica.

La conductora Débora Estrella murió en un accidente de avioneta en Nuevo León el 20 de septiembre de 2025 (Especial)

Autoridades confirman muerte de Débora Estrella, conductora de Milenio en desplome de avioneta en Nuevo León

Después de darse a conocer el desplome de la avioneta en Nuevo León, el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, confirmó la muerte de dos personas; entre ellas, Débora Estrella.

Hasta este momento, no se han podido determinar las causa del desplome de la avioneta donde viajaba Débora Estrella.

Sin embargo, las autoridades de Nuevo León ya comenzaron las pesquisas necesarias.