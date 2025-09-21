A través de su señal, Milenio confirmó la muerte de su conductora Débora Estrella en Nuevo León.

La conductora de Telediario Monterrey, Débora Estrella -de 43 años de edad- murió tras el desplome de una avioneta en el municipio de García, Nuevo León.

El pasado 20 de septiembre, una avioneta se desplomó en el municipio de García, Nuevo León, en la cual viajaba Débora Estrella, la conductora de Telediario Monterrey de Milenio, .

A través de su señal en punto de las 22:05 horas, Fernando Robles de Milenio Noticias dio a conocer la muerte de Débora Estrella:

“En Multimedios estamos, como usted puede notar, consternados y lamentamos profundamente la pérdida de nuestra compañera y amiga Débora Estrella de 42 años de edad. [...] Descanse en paz Débora, y te vamos a extrañar.” Fernando Robles de Milenio Noticias

Con un resumen de su vida, logros y trayectoria, fue como Milenio despidió a su conductora Débora Estrella, mandando sus condolencias a amigos y familiares.

¿Cómo fue el accidente en el que murió Débora Estrella, conductora de Telediario Monterrey?

La avioneta en la que viajaba Débora Estrella se desplomó en el Interpuerto dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras.

Este accidente dejó dos personas sin vida; una de ellas era la conductora de Telediario Monterrey Débora Estrella.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la segunda víctima ; sin embargo, las autoridades confirmaron que se trata de un hombre.