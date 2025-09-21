Elementos de Protección Civil confirmaron la muerte de dos personas tras el desplome de una avioneta en el municipio de García, Nuevo León.

El accidente aéreo se reportó minutos antes de las 19:00 horas en el Interpuerto del Parque Industrial Ciudad Mitras, Nuevo León.

Elementos de Protección Civil de García, paramédicos y Policía Municipal se movilizaron a la zona confirmando la muerte de dos personas.

Reportan la muerte de dos personas tras el desplome de una avioneta en García, Nuevo León

La tarde-noche de este sábado 20 de septiembre se registró el desplome de una avioneta en el interior del Parque Industrial Ciudad Mitras, ubicado en el municipio de García, Nuevo León.

Alrededor de las 19:00 horas Protección Civil de Nuevo León recibió el reporte de que una aeronave había perdido el control en la zona conocida como Laderas-Riveras del Interpuerto.

Hasta el momento no se han dado a conocer la identidad de las dos personas que murieron ni las causas del desplome de la aeronave.

Protección Civil confirma muerte de dos personas tras desplome de avioneta en Nuevo León (Captura de pantalla)

Sin embargo, un fuerte despliegue de unidades de emergencia se registra en la zona del Parque Industrial Ciudad Mitras.

Las autoridades mantienen acordonado el sitio mientras que los peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León inician las investigaciones.

El alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, informó en sus redes sociales de manera preliminar que las víctimas serían un hombre y una mujer.

“Lamento informarles que me encuentro en el lugar, está confirmado el desplome de una aeronave tipo avioneta, con 2 personas fallecidas, aparentemente una dama y un caballero, al interior de la pista y el Río Pesquería en el Parque Industrial Mitras” Alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos

Autoridades no han informado sobre más personas lesionadas o daños en las instalaciones cercanas.

Serán las autoridades federales en aeronáutica las encargadas de realizar los peritajes correspondientes para determinar qué provocó la caída de la avioneta.