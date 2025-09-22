José Luis García, también periodista y conductor de noticias, dio un emotivo mensaje al aire por la muerte de su exesposa Débora Estrella, quien resultó como víctima en el trágico accidente de avioneta en Nuevo León.

Visiblemente afectado, el conductor de NMas Monterrey, José Luis Garcia, dijo que durante 15 años tuvo la oportunidad de compartir su vida con Débora Estrella y después tomaron la decisión como adultos de ir por caminos distintos.

“Durante 15 años tuve la oportunidad de compartir m vida con Débora. Nos conocimos en el 2005, nos casamos en el 2010 y en el 2020 tomamos la decisión, de un modo adulto y serio los dos, siempre con mucho respeto, de que nuestras vidas iban por un camino distinto” José Luis García. Periodista

José Luis Garcia a familia de Débora Estrella: “seremos familia siempre”

El exesposo de Débora Estrella, José Luis García, dio su más sentido pésame a la familia de Débora Estrella y dijo que a pesar de todo seguirán siendo familia.

Especialmente menciono a los padres de Débora Estrella, el señor Humberto Estrella Martinez y Cecilia Garza.

El conductor dejó ver que estuvo acompañando a la familia de su exesposa en los tiempos en los que se llevaron acabo los trabajos de rescate en García, Nuevo León.

“Quiero externar públicamente a la familia Estrella Garza, insisto, quienes me permitieron acompañarles este fin de semana, este sentimiento que hoy está a flor de piel. No tengo las palabras correctas, no las tendré nunca… Fuimos familia por muchos años y seremos familia, me parece, siempre” José Luis García. Periodista

José Luis García estuvo arropado de sus compañeros conductores de como Zyntia Vanegas, Pedro Piña, Michelle Orozco y Gaby Lozoya.

José Luis García informo del accidente de Débora Estrella sin saber que era ella

El sábado 20 de septiembre se anunció la caída de una avioneta en Garcia, Nuevo León por la tarde.

Ese día José Luis Garcia informó del accidente en sus redes sociales sin saber que se trataba de su exesposa. Los trabajos de rescate culminaron la madrugada del domingo 21 de septiembre.

Finalmente fue recordada por el equipo de NMas Monterrey como una mujer feliz y profesional, quien se ganó el cariño del auditorio.