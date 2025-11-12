Samuel García recientemente presumió que Nvidia realizaría una inversión millonaria para crear un centro de inteligencia artificial en Nuevo León, pero la empresa desmintió esto y habló de cooperación.

“La empresa más importante de software e Inteligencia Artificial, llega a nuestro estado con una inversión de 1 billón de dólares. Construirán ni más ni menos que el primer Green Data Center de Inteligencia Artificial en México, y obviamente estará en Nuevo León”. Samuel García, gobernador de Nuevo León

Sin embargo, Nvidia compartió un comunicado este miércoles 12 de noviembre para aclarar que no realizará una inversión millonaria en Nuevo León, sino que solo cooperará con el estado para su crecimiento tecnológico.

Nvidia desmiente a Samuel García: no realizará inversión millonaria en Nuevo León

Pese a las declaraciones del gobernador Samuel García, la empresa Nvidia señaló que no se realizará una inversión millonaria en Nuevo León, sino que se trata de iniciativas de cooperación con el estado.

Nvidia reafirmó su compromiso en el apoyo a México, en especial en Nuevo León, para la transformación digital, pero aclaró que su participación no será mediante una inversión millonaria, sino en:

Iniciativas de cooperación

Investigación

Formación de talento

“NVIDIA reafirma su compromiso con el fortalecimiento del ecosistema tecnológico en México y en toda América Latina (...). Se aclara que NVIDIA no realizará inversiones financieras en Nuevo León. El apoyo de la compañía a la transformación digital y al progreso tecnológico latinoamericano se basa exclusivamente en iniciativas de cooperación, investigación y formación de talento“. Comunicado de Nvidia

Nvidia desarrolla modelo de lenguaje mexicano de inteligencia artificial (Michelle rojas)

Samuel García presume inversión millonaria de Nvidia para crear centro de inteligencia artificial en Nuevo León

En conferencia de prensa el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García de 37 años de edad, presumió inversión millonaria de Nvidia para crear centro de inteligencia artificial.

Ante esta inversión millonaria de Nvidia para crear centro de inteligencia artificial en Nuevo León, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) estimó que el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) en México representa inversiones por nueve mil millones de dólares adicionales a la economía.

Y por lo que la inversión millonaria de Nvidia para crear centro de inteligencia artificial en Nuevo León pretende convertir al país en un centro integral de este tipo de tecnología.

Con ello, inversión millonaria de Nvidia para crear centro de inteligencia artificial en Nuevo León representaría un incremento de 25 por ciento en la Inversión Extranjera Directa (IED).

¡NOTICIÓN, NUEVO LEÓN!@nvidia , la empresa más importante de software e Inteligencia Artificial, llega a nuestro estado con una inversión de 1 BILLÓN DE DÓLARES. Construirán ni más ni menos que EL PRIMER Green Data Center de Inteligencia Artificial en México, y obviamente… pic.twitter.com/uqr9Hs43fl — Samuel García (@samuel_garcias) November 12, 2025

Samuel García impulsa subsecretaría por llegada de Nvidia a Nuevo León

Además de presumir la llegada de Nvidia para crear centro de inteligencia artificial en Nuevo León, el gobernador Samuel García también ha impulsado la creación de una subsecretaría.

Tras anunciar Samuel García que ya ha dado instrucciones a la secretaría de Economía del estado de Nuevo León de crear la Subsecretaría de Inversión, Innovación e Inteligencia Artificial.

Subsecretaría con la que Samuel García busca “ para seguir atrayendo muchas más empresas y grandes proyectos” tales como la inversión millonaria de Nvidia para crear centro de inteligencia artificial en Nuevo León.