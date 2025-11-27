En el marco de la llegada del Mundial FIFA 2026 al país, el gobernador Samuel García Sepúlveda detalló que Nuevo León trabaja en 34 proyectos del programa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, obras estratégicas en infraestructura para ser la mejor sede mundialista.

Durante “La Mañanera”, el gobernador agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum para acelerar los procesos de la realización de estos proyectos estratégicos.

“En Nuevo León fieles a nuestro pragmatismo, decidimos que no se gastaría un solo peso con la excusa del Mundial, sino que todo fuera inversión en obra pública para que una vez terminado el Mundial quede un gran legado de lo que hemos llamado el nuevo Nuevo León” Samuel García, gobernador de Nuevo León

Nuevo León impulsa 34 proyectos para recibir el Mundial 2026

Durante la conferencia, el mandatario estatal detalló que hay más de 34 proyectos en el estado, con el objetivo de convertirse en la mejor sede del Mundial 2026. Asimismo, dio a conocer que el compromiso del gobierno federal es apoyar con 2 mil millones de pesos para cada sede.

Samuel García aseguró que el Top 10 de los 34 proyectos de infraestructura se llevarán a cabo en Nuevo León, tal y como lo es la construcción del monorriel más largo del continente, el cual generará 4 mil empleos directos.

Nuevo León busca consolidarse como la mejor sede mundialista en el 2026 con inversión en infraestructura (Cortesía)

Además, señaló que se está trabajando en las líneas 4 y 6 del Metro, la Estación Aeropuerto y la Estación Torre Rise, y la modernización de la Línea 1, con el objetivo de fortalecer la movilidad en el estado.

“Es la obra pública más grande en la historia de Nuevo León que hoy emplea a 4 mil personas directas. Estamos construyendo el monorriel más largo del continente. Son dos líneas del Metro, la línea 4 y la línea 6; con esta obra vamos a duplicar el sistema de Metro de la ciudad, va a pasar de 38 kilómetros a más de 80” Samuel García, gobernador de Nuevo León

Asimismo, se incorporarán 4 mil camiones sustentables con internet, Wi-Fi, clima, todas conectadas al Sintram y con botón de pánico, además de 500 nuevos paraderos.

Nuevo León anuncia nuevo Cuartel de Fuerza Civil y equipo táctico

En temas de seguridad, García Sepúlveda afirmó que la nueva Fuerza Civil que fue designada la mejor policía estatal del país en desempeño y confianza, construye su nuevo Cuartel General, cuenta con siete nuevas divisiones, nuevo Black Hawk, nueve nuevos helicópteros, nuevas Black mambas, patrullas y 16 nuevos Destacamentos con los que se blinda las entradas y salidas a Nuevo León.

Mientras que en espacios públicos se trabaja en:

Parque Lineal de 6.1 kilómetros

Malecón de la Presa de La Boca

Parque Presa León

Parque Tigre; Parque del Árbol

Parque La Estanzuela

Parque El Cuchillo

Parque Cerro Prieto

Parque Cerro las Mitras

Parque Cerro la Silla

Parque Niños Héroes

500 canchas en planteles escolares

Finalmente, Samuel García señaló que en temas de conectividad se trabaja en la renovación de la Aduana Colombia, la nueva Carretera La Gloria-Colombia, la renovación del Aeropuerto y nuevos vuelos.

Con estas estrategias, Nuevo León busca posicionarse como la mejor sede del Mundial FIFA 2026, con el objetivo de fortalecer la infraestructura, mejorar la conectividad, impulsar el deporte y generar un desarrollo económico.