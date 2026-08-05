Nuevo León fabricará vehículos eléctricos producidos por la armadora KIA, que presentó su modelo EV3, el primero de la marca fabricado en el país y hecho en la entidad, que se consolida como el hub de electromovilidad de México.

La empresa de origen coreano, KIA, presentó la unidad, acompañada de la primera red nacional de recarga eléctrica, como resultado de una nueva etapa de crecimiento e innovación para la industria automotriz en Nuevo León a 10 años de su llegada a la entidad.

Durante el evento realizado en la Explanada del Palacio de Gobierno, el gobernador Samuel García, acompañado del presidente de KIA México, Young Sam Kim, destacó que este lanzamiento representó un nuevo inicio de innovación y tecnología automotriz para la entidad.

Este producto va a ser un exitazo. Aparte de que el carro está padrísimo, es un símbolo de futuro, es el símbolo de la electromovilidad. Que como siempre Nuevo León es punta de lanza, en industria, en empleo, en creatividad. Samuel García, gobernador de Nuevo León.

Recordó que, durante la gira de trabajo realizada en Corea del Sur en abril de este año, se concretó la nueva inversión de la armadora, la cual hoy comenzó a materializarse con el anuncio de 649 millones de dólares para ampliar sus operaciones en Pesquería y producir el primer vehículo eléctrico de KIA fabricado en México.

KIA EV3 fabricado en Nuevo León marca inicio de la electromovilidad en México.

Inversión impulsará proveeduría y manufactura avanzada

Como parte del proyecto, Samuel García anunció la creación de un nuevo polo industrial frente a la planta de KIA para facilitar la instalación de empresas proveedoras del sector de electromovilidad.

Esta inversión de ustedes, también va a tener una reciprocidad nuestra. Quiero platicarles que estamos haciendo un hub, un polo industrial en Pesquería. El estado tiene 220 hectáreas frente a KIA y frente a Ternium, por las que ya pasa carga media y alta [...] Hoy lo ofrecemos a KIA y a toda la industria del noreste, para que el estado les pueda proporcionar espacios desde 5 y 10 hectáreas, hasta pocket, squares de 1. De tal manera que todos los proveedores de KIA y que toda la proveeduría de electromovilidad que existe en Nuevo León se puedan ubicar ahí mismo. Samuel García, gobernador de Nuevo León.

Además, puntualizó que este proyecto fortalecerá la generación de empleos, el desarrollo de proveedores locales y la manufactura avanzada en la entidad. Mientras que también señaló que este anuncio fue posible gracias al dinamismo económico que vive Nuevo León, que continúa atrayendo inversiones y creciendo por encima del promedio nacional, condiciones que han permitido posicionar a la entidad como el principal destino para proyectos de alto valor agregado.

KIA EV3 fabricado en Nuevo León marca inicio de la electromovilidad en México.

Asimismo el gobernador de Nuevo León, Samuel García agradeció a KIA por refrendar su confianza en el estado y continuar expandiendo sus operaciones, contribuyendo al fortalecimiento de uno de los ecosistemas industriales más importantes de América del Norte.

Reconoció, además, que la planta ubicada en el municipio de Pesquería, fue reconocida con el prestigioso “Gold Plant Quality Award” (Premio Oro a la Calidad de Planta 2026), otorgado por la firma internacional J.D. Power, tras obtener la mejor evaluación entre las plantas de manufactura automotriz de la región Américas en su Estudio de Calidad Inicial 2026.

Develación del KIA EV3 representa un acto histórico para la industria automotriz nacional

La develación del KIA EV3 representó un acto histórico para la industria nacional, al tratarse del primer vehículo eléctrico producido en México por la marca y el primer automóvil eléctrico fabricado en la historia de Nuevo León, que se proyecta ser exportado en el futuro.

El evento también permitió presentar la infraestructura de carga eléctrica disponible en la entidad y las acciones que impulsan una movilidad.

KIA EV3 fabricado en Nuevo León marca inicio de la electromovilidad en México.

Actualmente, la operación de KIA en Pesquería acumula una inversión cercana a 4 mil millones de dólares, genera 16 mil empleos directos y más de 80 mil empleos al considerar su cadena de suministro y red de distribuidores, consolidándose como una de las plantas automotrices más relevantes del continente.