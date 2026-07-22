Samuel García reconoció a los mandos de Fuerza Civil que participaron en la estrategia Mundial Seguro, al destacar su labor para garantizar que los partidos del Mundial 2026 y las actividades del Fan Fest se desarrollaran sin incidentes.

Durante la entrega de reconocimientos en el Nuevo Edificio de Fuerza Civil, acompañado por el titular de la corporación, Gerardo Escamilla Vargas, y el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, el gobernador resaltó que los 40 días de actividades transcurrieron con saldo blanco.

Samuel García destaca operativo de seguridad durante el Mundial 2026

El mandatario estatal afirmó que el dispositivo implementado durante la justa mundialista combinó un esquema de seguridad eficiente con la adecuada organización de los eventos del Fan Fest, lo que permitió que todas las actividades se desarrollaran de forma ordenada.

También destacó que los cuatro encuentros disputados en Monterrey registraron llenos totales y que más de 2.5 millones de personas asistieron a los espacios del Fan Fest sin que se reportaran tragedias o incidentes mayores.

Samuel García reconoció el trabajo coordinado de las distintas dependencias involucradas en el operativo y aseguró que los avances en materia de seguridad también se reflejan en la disminución de más del 80 por ciento en distintos delitos, lo que fortalece la estrategia para mantener a Nuevo León como un estado seguro.

Entre los mandos reconocidos se encuentran los responsables de la seguridad del Estadio Monterrey, del Fan Fest, de la Unidad de Control de Multitudes y de la División Caminos.

El gobernador también exhortó a los elementos de Fuerza Civil a mantener el esfuerzo para que el quinto año de su administración consolide los mejores resultados en materia de seguridad, al considerar que ese será uno de los principales legados para el estado.

Fuerza Civil recibe reconocimiento de Samuel García por seguridad en Mundial y Fan Fest. (Cinthya Gonzalez)

Inversión y tecnología fortalecen a Fuerza Civil en Nuevo León

Samuel García señaló que los avances en seguridad han sido posibles gracias a una inversión cercana a 40 mil millones de pesos, destinada al fortalecimiento de Fuerza Civil mediante la adquisición de unidades, equipo táctico, tecnología, infraestructura y nuevos cuarteles.

Explicó que el nuevo complejo de la corporación representa el crecimiento institucional alcanzado durante su administración, con el desarrollo de divisiones especializadas como la aérea, la blindada, la carretera, la médica y el sistema de videovigilancia, además de la construcción de 16 cuarteles en distintos puntos del estado.

Por su parte, el titular de la Nueva Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, informó que durante el Mundial se desplegó vigilancia permanente en carreteras, caminos, hoteles, espacios públicos y zonas de concentración de visitantes.

Asimismo, explicó que el operativo incluyó la creación de una Unidad Especial de Control de Multitudes integrada por más de 2 mil elementos, el fortalecimiento de la División de Tecnologías para supervisar áreas estratégicas y un grupo especializado de operaciones, acciones que permitieron garantizar la seguridad durante todas las etapas del evento deportivo.