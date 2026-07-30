La movilidad y el ritmo urbano han irrumpido con mucha fuerza en las principales urbes de nuestro país. Siendo así, es indispensable adaptarse a los cambios vertiginosos que un mundo global pone a disposición de todos para optimizar los traslados y eficientar los tiempos. Pensando en cada una de las necesidades de la población, sobre todo las que representan un enorme desafío al tomar las mejores decisiones para maniobrar mejor el flujo abundante de carga vehicular, lo que acaba de acontecer en México es digno de reconocerle al proyecto de transformación que encabeza Claudia Sheinbaum. Hace muy bien el gobierno en seguir viendo para adelante, eso sí, combinando la innovación y la propia infraestructura que, viéndolo bien, son cruciales. De ese modo, captó toda la atención de la presa el anuncio que se realizó ayer en Palacio Nacional.

Justo cuando hay una gama valiosa de mecanismos de movilidad, sobra decir, nos llenó de orgullo el anuncio que se llevó a cabo en la mañanera del día de ayer miércoles. Fue uno de esos días en los que desembocan noticias que vendrán a revolucionar el buen desempeño que se ha concretado hasta ahora. Dada esa expansión urbana de la que mencionamos al inicio, México se ha ido acoplando a esos agentes de cambio, mayormente en esas dinámicas de movilidad. Ante ese franco ascenso, seguimos acumulando cifras récord al absorber más inversión a nuestro territorio en el rubro vehicular. Me refiero al paso sustancial que se ha dado en el mapa industrial, pero sobre todo en los objetivos cumplidos del Plan México y los Polos de Desarrollo.

Al ser un país consagrado en la manufactura, evidentemente, la noticia de la inversión millonaria que hará KIA en México no solo robustece las estadísticas dadas al equilibrio en nuestra economía, sino que también es una palanca de impulso para generar una estimación de 1,500 empleos que se estarán concretando alrededor del 2030. Estratégicamente, por ejemplo, se eligió a la entidad de Nuevo León por su fuerte presencia industrial. Desde luego que esto representa un enorme desafío que nuevamente nos pondrá a prueba; sin embargo, le hemos dicho al universo una y otra vez que nuestra mano de obra es muy calificada para armar los prototipos que irrumpirán con mucha fuerza por el grado de innovación al que nos referimos.

Es de resaltar algo que nos pone en condiciones óptimas para presumir: el volumen de la inversión que se concretará. Hablamos de 649 millones de dólares, un monto muy superior al que había marcado un precedente en 2016. Esto, desde luego, viene a confirmar los buenos oficios de las secretarías de Estado que ven directamente el tema, lo mismo que el de nuestra presidenta Sheinbaum. Recordemos que, como tal, su principal apuesta es afianzar a la nación como un modelo a seguir, básicamente por lo atractivo que han resultado nuestros entornos y, por ende, su potencial.

Al paso que vamos y con el ritmo que hemos sostenido en inversiones millonarias, evidentemente, es fácil percatarnos de que entramos en una fase donde las cadenas automotrices, como en países de primer mundo, están revolucionando. México, junto a su mano de obra, armará el primer vehículo eléctrico de KIA. Nos referimos a la camioneta SUV KIA EV3. De eso habló la delegación de Corea del Sur en las inmediaciones de Palacio Nacional. De hecho, predominó el buen ambiente y ese clima de confianza que ha proyectado Claudia Sheinbaum al dar acompañamiento y certeza a las grandiosas compañías mundiales que impulsan la tecnología, la eficacia y la modernidad para optimizar la movilidad, que es uno de los grandes retos.

Uno de esos grandes desafíos, ante una mezcla de avances e innovación, es la electromovilidad a fin de privilegiar muchos factores. Entre ellos, por supuesto, el cuidado de nuestro medioambiente y la reducción del costo de los precios por el combustible en esas energías limpias. México, de hecho, ha dejado claro que puede tener una producción a gran escala por la integración eficiente y por la mano de obra calificada de miles de mexicanos que son partícipes de estas líneas de producción ahora que todo funciona de maravilla. Enhorabuena.