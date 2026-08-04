Andrés Mijes reafirmó su compromiso con un desarrollo equilibrado para Nuevo León al impulsar un Modo Transformación con visión metropolitana, cuyo objetivo es traducir el crecimiento económico en bienestar para las familias y consolidar un modelo de Crecimiento con Justicia Social.

Durante un encuentro en el municipio de Pesquería, acompañado por Judith Díaz, el alcalde llamó a fortalecer la unidad para que el Plan México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se refleje en mayores oportunidades, mejores servicios y una mejor calidad de vida para la población.

Andrés Mijes plantea convertir la inversión en bienestar para las familias de Pesquería

En la Asamblea para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Mijes sostuvo que el Modo Transformación busca que las inversiones no solo generen crecimiento económico, sino que también se traduzcan en beneficios directos para la ciudadanía mediante mejoras en movilidad, acceso al agua, seguridad, vivienda y un entorno con aire más limpio.

En ese sentido, señaló que el reto para Pesquería es aprovechar el desarrollo industrial para elevar la calidad de vida de sus habitantes, de modo que el crecimiento del municipio también se refleje en mejores condiciones para las familias.

Asimismo, cuestionó que, pese a ser uno de los principales polos industriales del estado, muchas familias aún enfrentan dificultades para trasladarse a sus centros de trabajo, acceder a una vivienda digna o recibir atención médica, por lo que insistió en la necesidad de impulsar una planeación urbana que acompañe el crecimiento económico.