El gobernador de Nuevo León, Samuel García, exhortó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a mantener el más alto nivel de las corporaciones e instituciones de seguridad del estado durante la sesión de la Mesa para la Construcción de la Paz, realizada en el nuevo edificio de Fuerza Civil.

El mandatario afirmó que la coordinación entre las instituciones ha permitido fortalecer la seguridad pública y consolidar corporaciones con estándares de primer nivel.

Nuevo León fue reconocido por la seguridad durante el Mundial de Fútbol 2026

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, destacó que la entidad recibió un reconocimiento por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum tras ser considerada la sede más segura de México durante el Mundial de Fútbol 2026 y la segunda más segura entre las tres sedes mundialistas.

Además, señaló que la FIFA ubicó a Nuevo León en el primer lugar nacional y en el segundo sitio entre las sedes de México, Estados Unidos y Canadá en materia de seguridad.

Tenemos instituciones de primer mundo y es nuestra chamba como cabezas de ellas de que se mantengan, de que estén bien actualizadas con inversiones suficientes y que siga todo este proceso de seguridad pública. Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León

Samuel García llama a mantener instituciones de seguridad de primer mundo en Nuevo León. (cortesía)

Samuel García atribuye reducción de delitos a la coordinación institucional

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, aseguró que la disminución del 82 por ciento en los delitos de alto impacto es resultado del trabajo coordinado entre las autoridades estatales, federales y municipales, así como de las acciones permanentes de la Mesa de Seguridad.

Hoy quiero decirles que lo hemos hecho muy bien; reducir 82 por ciento los delitos de alto impacto pues no deja de ser un número, pero es enorme y ha sido bastante trabajo, así que siéntanse orgullosos, los felicito a todos. Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León

Finalmente, el mandatario reconoció el trabajo de quienes integran la Mesa para la Construcción de la Paz y los convocó a mantener la coordinación para fortalecer las instituciones y consolidar a Nuevo León como referente nacional e internacional en materia de seguridad pública.