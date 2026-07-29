La automotriz Kia anunció una inversión de 649 millones de dólares en México para el periodo 2026‑2028, destinada a ampliar su capacidad de producción en el país.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que la compañía trasladará desde Corea del Sur la fabricación del vehículo eléctrico EV3 hacia su planta en Pesquería, Nuevo León.

“Es una inversión importante de 649 millones de dólares… significa una ampliación de las posibilidades de producción en la industria automotriz en nuestro país” Marcelo Ebrard. Secretario de Economía

La nueva línea de producción arrancará el 4 de agosto de 2026 y representa un paso clave para consolidar la industria automotriz mexicana en el mercado global.

Kia revela esperado anuncio de inversión en México

A inicios de julio de 2026, cuando se anuncio la salida de Toyota de Tijuana, el secretario de Economía adelantó que una importante empresa automotriz estaba preparando un anuncio de inversión, el cual se concretó este 29 de julio.

El adelanto que Marcelo Ebrard dio en ese momento es que la inversión sería por alrededor de 500 millones de dólares, sin mencionar la empresa.

Con la llegada de Kia a Pesquería, Nuevo León, Marcelo Ebtard dijo que se generarán 500 empleos este año 2026 y mil 500 entre 2027 y 2030.

Ello impactará en el contenido nacional en vehículos, que ascenderá a 27 por ciento, con miras a incrementar en años posteriores.

Kia se suma al Plan México con inversión en electromovilidad

Andy Kim, CEO de Kia Mexico, dijo que “nuestras continuas inversiones en electromovilidad se alinean perfectamente con los valores del Plan México para lograr un crecimiento innovador incluyente”.

Aseguró que con esta inversión reafirman la promesa que de convertirse en el socio estratégico más importante y confiable para México y sumarse al objetivo del gobierno de Claudia Sheinbaum de lograr prosperidad compartida.

Kia se suma al Hecho en México con la producción del EV3

Horacio Chávez, managing director de Kia México, dijo que la inversión de anunciada significa que por primera vez producirán y comercializaran en México un vehículo totalmente eléctrico.

De esta manera, el EV3 será un vehículo cien por ciento Hecho en México con miras a seguir creciendo junto con el pueblo mexicano.