El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, supervisó los avances de la construcción del Puente Y Griega de Arriba y del Puente sobre el Río Colorados, obras que forman parte del Tramo 3 de la Carretera Interserrana, uno de los proyectos de infraestructura más importantes de su administración.

Durante su gira de trabajo por el municipio de Galeana, el mandatario estatal destacó que ambas estructuras serán fundamentales para el funcionamiento de la nueva vía, al facilitar el transporte de carga y fortalecer la conectividad entre Nuevo León y otras entidades del país.

Carretera Interserrana impulsará la conectividad y el desarrollo económico en Nuevo León

Samuel García señaló que la Carretera Interserrana permitirá mejorar la logística para el traslado de mercancías provenientes de estados como San Luis Potosí, Querétaro, Coahuila y la Ciudad de México, además de fortalecer la actividad económica de la región.

Durante el recorrido, el gobernador reafirmó el compromiso de concluir este año el Tramo 3, el cual conecta el entronque de la Carretera Federal 57, en San Roberto, con las carreteras hacia Galeana e Iturbide.

Asimismo, destacó la complejidad técnica del Puente sobre el Río Colorados, ubicado en el ejido San Marcos, y recordó que este proyecto permaneció pendiente durante varias décadas debido a los retos que representaba su construcción.

La Carretera Interserrana contempla cerca de 90 kilómetros distribuidos en tres etapas: el Tramo 1, en Montemorelos; el Tramo 2, en Rayones; y el Tramo 3, en Galeana, donde actualmente se concentran los trabajos.

Samuel García supervisa obras estratégicas de la Carretera Interserrana (cortesía)

Samuel García participa en los 400 años de la fundación de Aramberri

Como parte de su gira por el sur de Nuevo León, Samuel García también asistió a la conmemoración del 400 aniversario de la fundación de Aramberri, y posteriormente continuó su recorrido de trabajo por el municipio de Zaragoza.

La supervisión de estas obras forma parte de las acciones para fortalecer la infraestructura carretera del estado y mejorar la conectividad entre las distintas regiones de Nuevo León y el resto del país.