Mariana Rodríguez Cantú dio a conocer que está embarazada, debido a que compartió un video en sus redes sociales, en el que junto a Samuel García, confirmó la noticia.

Mariana Rodríguez Cantú revele en video que está embarazada

En su publicación, la titular de AMAR a Nuevo León señaló que la noticia sobre la llegada de su tercer hijo, se trata de "la mejor sorpresa de este mundo“.

De la misma forma, en el video aparece en compañía de sus hijas Mariel e Isabel, quienes sostienen las imágenes del ultrasonido con el que se confirmó que está embarazada.

Hasta la publicación original de esta nota, el gobernador de Nuevo León y esposo de Mariana Rodríguez, Samuel García, no se ha pronunciado sobre la llegada de su tercer hijo.

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