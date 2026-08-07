Andrés Mijes llamó a impulsar el “Modo Transformación” en Nuevo León para construir un Gobierno del Sí, cercano a la ciudadanía y enfocado en convertir el trabajo en bienestar para las personas.

Durante una visita a la colonia Valle de Infonavit, al poniente de Monterrey, donde estuvo acompañado por Judith Díaz, el edil llevó a vecinos de este sector y zonas aledañas el mensaje de que, de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el proyecto de Crecimiento con Justicia Social puede hacerse realidad en la entidad.

En el marco de la Asamblea para la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, Mijes señaló que es momento de dejar atrás los gobiernos que recurren a pretextos para no cumplir y avanzar hacia una nueva forma de gobernar basada en soluciones y resultados.

Mijes propone un Gobierno del Sí en Nuevo León con soluciones y resultados (Cortesía )

Andrés Mijes destaca que decir “sí” significa comprometerse con la ciudadanía

Mijes explicó que un Gobierno del Sí no se trata únicamente de pronunciar una palabra, sino de asumir compromisos y contar con la capacidad para convertirlos en acciones concretas.

El funcionario sostuvo que existen gobiernos acostumbrados a responder con negativas y justificaciones, mientras que su propuesta busca impulsar una administración que encuentre soluciones a las necesidades de la población.

“Modo Transformación” representa, dijo, pasar de los pretextos a las soluciones, de las promesas a los resultados y de una visión limitada de gobierno a una forma de trabajo cercana a la gente.

Modo Transformación busca llevar soluciones a Nuevo León

Ante habitantes de Monterrey, Andrés Mijes reiteró que su apuesta es construir una nueva manera de gobernar, donde la responsabilidad y el cumplimiento sean elementos centrales para atender las demandas ciudadanas.

El alcalde afirmó que el objetivo es que el “Modo Transformación” llegue a Nuevo León como una vía para fortalecer la cercanía con la población y generar beneficios a través de políticas públicas enfocadas en el bienestar social.