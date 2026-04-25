Luego de informar que está esperado a su tercer bebé, la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, comenzó a dar algunas pistas sobre los nombres que podría ponerle.

Lo anterior debido a que en su cuenta de Instagram, la también esposa de Samuel García compartió una historia en la que planteó a sus seguidores un par de opciones de nombres.

Pero, ¿el tercer bebé de Mariana Rodríguez va a ser niña o niño? Te contamos todo lo que ha revelado hasta el momento con respecto a su nuevo embarazo.

Mariana Rodríguez está embarazada (Especial)

Mariana Rodríguez revela posibles nombres de su tercer bebé

El miércoles 22 de abril, la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez y su esposo el gobernador, Samuel García, dieron a conocer que están esperando a su tercer bebé.

Sin embargo, al dar la noticia del nuevo embarazo no agregaron más detalles, debido a que ninguno informó cuántas semanas de gestación llevan o si ya saben si será niña o niño.

En medio de la incertidumbre, Mariana Rodríguez compartió una historia en su cuenta de Instagram, en la que habría revelado que aún no sabe cuál será el sexo de su tercer bebé.

Encuesta de Mariana Rodríguez sobre el nombre de su tercer bebé (marianardzcantu/Instagram)

Lo anterior debido a que en la publicación preguntó a sus seguidores sobre cuál será el nombre, pero colocó 2 opciones, una por si es niño —Samuel— y otra por si es niña —Raquel—.

¿Mariana Rodríguez prefiere niña o niño?

A pesar de la insistencia de sus seguidores por conocer el sexo del tercer bebé de Mariana Rodríguez y Samuel García, la titular de AMAR a Nuevo León se ha mantenido firme en su postura de secrecía.

Así ha ocurrido debido a que al responder preguntas que le han planteado sobre lo que prefiere, Mariana Rodríguez se ha limitado a señalar que lo único que desea es que su bebé llegue a sus brazos.

Mariana Rodríguez revela que prefiere (marianardzcantu/Instagram)

No obstante, los seguidores de la funcionaria y primera dama de Nuevo León tienen muy claras sus preferencias, pues en la encuesta que publicó para saber el nombre, la mayoría ha votado por Samuel.