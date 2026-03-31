La titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, dio a conocer que con el objetivo de celebrar a las infancias del estado, el DIF realizará un evento en la Arena Monterrey con la participación de Lara Campos y Sofi W, titulado “Celebremos”.

Nuevo León celebra a las infancias con concierto gratuito

Durante el anuncio, la primera dama de NL estuvo acompañada por la directora del DIF estatal, Gloria Bazán, donde señaló que el evento se realizará el 29 de abril en el marco del Día del Niño y de la Niña y será con acceso gratuito.

“Desde hace 4 años los cuidamos, los protegemos y los celebramos como se merecen. Primero tuvimos Nuevolandia, un festival con dos ediciones donde miles de familias pudieron convivir, jugar y pasar días increíbles. Y después, esta misma idea de celebrar la niñez se convirtió en un gran concierto ”Celebremos Niñas y Niños” Mariana Rodríguez, titular de Amar a NL

Mariana Rodríguez explicó que la entrada será de las 15:00 a las 20:00 horas, con un evento encabezado por la artista infantil Lara Campos, quien interpretará sus éxitos más sonados del momento como “René” y “Todo tiene Tambor”.

Celebremos se realizará el 29 de abril en la Arena Monterrey con acceso gratuito (cortesía)

Por otra parte, Ana Sofi W, cantante regia, también estará presente en el concierto para deleitar a las infancias con canciones como “Lo que no Sabes” y “Alguien Más”.

Finalmente, Rodríguez Cantú detalló que los boletos estarán disponibles desde el 15 de abril hasta agotar existencias, de 8:00 a 17:00 horas en el Palacio de Gobierno y en las Oficinas Generales del DIF en la Avenida Morones Prieto.

“Recuerden que las entradas serán totalmente gratuitas, no quiero a nadie comprando boletos ni vendiendo boletos. Vamos a celebrar a las niñas y niños de Nuevo León como se merecen” Mariana Rodríguez, titular de Amar a NL

Celebremos se realizará el 29 de abril en la Arena Monterrey con acceso gratuito (cortesía)

El gobierno de Nuevo León reafirma su compromiso de impulsar acciones que impacten en el crecimiento de las infancias en entornos sanos y con acceso para toda la ciudadanía, con el objetivo de que todas y todos los niños puedan disfrutar de eventos culturales.