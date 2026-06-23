Roberto Francisco San Román Solana es un político veracruzano, abogado y arquitecto que actualmente se desempeña como alcalde de Tantoyuca, Veracruz.

Antes de asumir la presidencia municipal, desarrolló una trayectoria en el ámbito empresarial, ganadero y legislativo, al desempeñarse como diputado local por el Distrito II de Tantoyuca.

¿Quién es Roberto Francisco San Román Solana?

Roberto Francisco San Román Solana es un político veracruzano que asumió la presidencia municipal de Tantoyuca el 1 de enero de 2026.

Militante de Morena, obtuvo el triunfo en las elecciones municipales de 2025 como candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz.

Roberto Francisco San Román Solana (Instagram | @roberto_sanromans)

También es conocido por su trayectoria como diputado local, empresario y miembro del sector ganadero de la región.

¿Cuántos años tiene Roberto Francisco San Román Solana?

No se conoce la edad exacta de Roberto Francisco San Román Solana. Se sabe que cumple años el 14 de abril.

¿Quién es la esposa de Roberto Francisco San Román Solana?

Roberto Francisco San Román Solana está casado con Samanta Díaz, quien asumió el cargo honorífico de presidenta del DIF municipal de Tantoyuca.

¿Quiénes son los hijos de Roberto Francisco San Román Solana?

No hay información pública ampliamente documentada sobre hijos de Roberto Francisco San Román Solana.

¿Qué estudió Roberto Francisco San Román Solana?

Roberto Francisco San Román Solana cuenta con formación profesional como abogado y arquitecto, disciplinas que antecedieron su incursión en la vida política y administrativa del estado de Veracruz.

¿En qué ha trabajado Roberto Francisco San Román Solana?

Antes de llegar a la presidencia municipal de Tantoyuca, Roberto Francisco San Román Solana desarrolló actividades empresariales y participó en organismos del sector ganadero local.

Posteriormente incursionó en la política y fue electo diputado local por el Distrito II de Tantoyuca en el Congreso de Veracruz.

En 2025, fue postulado por Morena para contender por la alcaldía de Tantoyuca, obteniendo la victoria electoral.

Desde enero de 2026 se desempeña como presidente municipal, encabezando la administración pública local y los proyectos de gobierno del municipio.