El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, la influencer Mariana Rodríguez Cantú, anunciaron que esperan a su tercer bebé, apenas nueve meses después del nacimiento de su hija Isabel.

La noticia fue compartida en redes sociales con un enfoque íntimo y visual, donde Mariana Rodríguez publicó imágenes relacionadas con su embarazo, incluyendo una peculiar “ecografía” que llamó la atención de sus seguidores.

Mariana Rodríguez revela uso de ChatGPT para crear ecografías “aesthetic”

Uno de los elementos más comentados del anuncio de Mariana Rodríguez y Samuel García, gobernador de Nuevo León, fue que las imágenes de su ecografía no corresponden a estudios médicos reales.

Sino que, tal y como reveló Mariana Rodríguez, su ecografía fue generada con ayuda de la inteligencia artificial ChatGPT para lograr una estética más cuidada y “instagrameable”.

Mariana Rodríguez creó la imagen de ecografía de su embarazo con ChatGPT (@marianardzcantu / Instagram)

Esta decisión, lejos de pasar desapercibida, provocó debate entre usuarios: mientras algunos celebraron la creatividad visual, otros cuestionaron la autenticidad del contenido al tratarse de un momento personal como un embarazo.

El uso de herramientas de IA para crear imágenes “aesthetic” se ha vuelto cada vez más común entre creadores de contenido, y ahora fue el turno de Mariana Rodríguez con ChatGPT al compartir que está embarazada por tercera vez.

Mariana Rodríguez creó la imagen de ecografía de su embarazo con ChatGPT (@marianardzcantu / Instagram)

Mariana Rodríguez y Samuel García anuncian su tercer embarazo con ecografía editada con ChatGPT

El anuncio del embarazo de Mariana Rodríguez, también destacó porque ocurre a menos de un año del nacimiento de su hija menor.

La pareja ha compartido anteriormente momentos importantes de su vida familiar en redes sociales, incluyendo embarazos previos y experiencias personales, lo que ha mantenido el interés público en su historia.

Con este tercer embarazo, Mariana Rodríguez vuelve a colocarse en tendencia, ahora no solo por la noticia familiar, sino por el uso de inteligencia artificial como ChatGPT en un momento tradicionalmente íntimo al hacer su ecografía más ‘asthetic’.

Mariana Rodríguez creó la imagen de ecografía de su embarazo con ChatGPT (@marianardzcantu / Instagram)