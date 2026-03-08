Samuel García y Mariana Rodríguez recrean escena de Titanic en el Metro de Monterrey. Su gesto desata reacción en redes.

Durante su visita a los patios y talleres de la Líneas 4 y 6 del Metro, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aprovechó para posar con su esposa, Mariana Rodríguez.

Así recrearon Samuel García y Mariana Rodríguez escena de Titanic en el Metro de Monterrey

Samuel García y Mariana Rodríguez recrearon la escena de Jack y Rose en la película Titanic de 1997 de James Cameron, como compartieron ambos en sus redes sociales.

La curiosa imagen ocurrió durante la visita de Samuel García en los talleres de la Línea 4 y 6 del Metro de Monterrey, en donde se instaló el primer vagón de monorriel, cuyas pruebas de circulación iniciarían en marzo.

En el video que compartieron tanto Samuel García como Mariana Rodríguez, se ve a la titular de Amar abriendo los brazos mientras el Gobernador de Nuevo León la sostiene.

Recreando así la icónica escena de Jack y Rose en el Titanic donde ella pronuncia la famosa frase “Estoy volando, Jack”.

Las reacciones de inmediato comenzaron a circular en redes sociales.

Algunos internautas aseguraron que les dio un poco de vértigo ver a Samuel García y Mariana Rodríguez subirse en esa zona del vagón del monorriel del Metro de Monterrey.

En su inspección de las Líneas 4 y 6, Samuel García indicó que busca duplicar la infraestructura del Metro.

Asimismo, Mariana Rodríguez reconoció y agradeció la labor de los trabajadores que participan en la construcción del Metro “para tener la movilidad” que siembre debieron tener en la entidad.