La Lotería Nacional, encabezada por Olivia Salomón, realizó el Sorteo Mayor No. 4001 desde el estado de Nuevo León, en conmemoración del bicentenario del natalicio del General Mariano Escobedo.

El evento tuvo lugar en el Teatro Digital Fidel Velázquez, donde se rindió homenaje al militar y político mexicano que defendió la soberanía nacional y es reconocido como figura clave en la historia del país.

Olivia Salomón y Andrés Mijes encabezan sorteo en General Escobedo

La directora general estuvo acompañada por el presidente municipal de General Escobedo, Andrés Mijes Llovera, quien participó en este sorteo conmemorativo realizado en territorio.

Hoy, en el Bicentenario del natalicio del General Mariano Escobedo, la historia no se queda en los libros: se pronuncia en voz alta, se comparte con el pueblo y se honra desde el lugar que lleva su nombre. Olivia Salomón, Titular de la Lotería Nacional

La titular de Lotería Nacional destacó que, con 255 años de historia, la institución comparte la memoria nacional desde el territorio, al considerar que cada billete transmite un mensaje y cada sorteo constituye un acto público.

Durante su mensaje, recordó la trayectoria de Mariano Escobedo como defensor de la República ante la invasión extranjera y la Intervención Francesa, al señalar que fue un hombre de principios que eligió la causa de la nación cuando estuvo en riesgo.

Lotería Nacional realizó el Sorteo Mayor 4001 en Nuevo León por el bicentenario de Mariano Escobedo. (Cortesía)

Soberanía y memoria histórica, eje del mensaje de Lotería Nacional

Olivia Salomón señaló que México vive un momento en el que la soberanía vuelve a estar en el centro de la vida pública, en línea con lo expresado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la defensa de la independencia nacional.

Añadió que figuras históricas como Mariano Escobedo representan principios de dignidad y legalidad que siguen vigentes. Afirmó que conmemorar su bicentenario es reafirmar el compromiso con la República.

Por su parte, Andrés Mijes Llovera calificó el sorteo como un acto de identidad, cercanía y compromiso con México y Nuevo León.

Creo que cuando se trata de construir algo mejor para todos, todos tenemos que sacar boleto. Yo ya saqué boleto. Saqué boleto por el trabajo bien hecho. Saqué boleto por un Nuevo León con seguridad, con crecimiento y con justicia. Saqué boleto por una transformación que sí avanza. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Resultados del Sorteo Mayor No. 4001

El Sorteo Mayor No. 4001 contó con una bolsa total de 66 millones de pesos en premios.

El Premio Mayor de 21 millones de pesos correspondió al billete No. 36379; el segundo premio de 2 millones 550 mil pesos, al billete No. 24453; y el tercer premio de 900 mil pesos, al billete No. 08876.

Los reintegros correspondieron a los números 9, 3 y 6. La lista completa de premios y la repetición del sorteo se encuentran disponibles en los canales oficiales de la Lotería Nacional.

Al evento asistieron autoridades municipales y representantes de distintos sectores en Nuevo León.