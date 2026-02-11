En el marco de la conmemoración del Natalicio de Mariano Escobedo, la Lotería Nacional realizó el Sorteo Mayor 4001 en Escobedo, Nuevo León, el cual se realizó en la noche del martes y estuvo encabezado por el alcalde Andrés Mijes.

La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro Digital Fidel Velázquez, donde Mijes estuvo acompañado por la Directora General de la Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo; quienes destacaron la importancia de conmemorar a este héroe mexicano.

Sorteo Mayor rinde homenaje al bicentenario del General Mariano Escobedo

El Sorteo Mayor 4001 comenzó la noche del martes 10 de febrero a las 20:00 horas, donde los “niños gritones” fueron los protagonistas de la ceremonia anunciando los números y premios.

El número 36379 ganó el Premio Mayor de 21 millones de pesos del Sorteo Mayor 4001 (Cortesía)

Olivia Salomón señaló que este tipo de sorteos reafirman la visión de la Lotería Nacional, la cual es estar cerca de la gente y honrar la memoria de quienes se han convertido en personajes célebres en la historia de México.

“Estar en Escobedo no solo es un honor institucional, sino un privilegio histórico, es reafirmar la vocación de salir y estar cerca de la gente y hacer de la memoria un ejercicio cotidiano. La memoria no se resguarda, debe circular, porque recordar también es gobernar” Olivia Salomón, Directora General de la Lotería Nacional

Por su parte, Andrés Mijes destacó que conmemorar al General Mariano Escobedo representa reconocer el legado que dejó en la vida pública del país. El Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series fue entregado al número 36379 y, además, contó con una bolsa repartible de 66 millones de pesos.

“Porque la historia no se gana con discursos. La historia se gana con decisiones y resultados de seguridad, de empleo, de medio ambiente, transporte, agua y tejido social” Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

El número 36379 ganó el Premio Mayor de 21 millones de pesos del Sorteo Mayor 4001 (Cortesía)

Finalmente, Andrés Mijes agradeció a la Lotería Nacional por hacer posible el Sorteo Mayor 4001 en conmemoración del General Mariano Escobedo, consolidándose como un evento sin precedentes en el norte.