La Lotería Nacional, encabezada por su directora general Olivia Salomón, presentó el billete conmemorativo del Sorteo Mayor No. 4000 para reconocer más de tres décadas de labor filantrópica de la Fundación Alfredo Harp Helú, cuyos programas han beneficiado a miles de personas en distintas regiones del país.

La Fundación mantiene una visión de largo plazo enfocada en extender la generosidad a través de proyectos en áreas como cultura, educación, medio ambiente, salud, asistencia social, proyectos productivos y desarrollo deportivo, consolidándose como uno de los referentes de la filantropía en México.

Lotería Nacional celebra el 35 aniversario de la Fundación Alfredo Harp Helú

Durante la develación del billete conmemorativo, Alfredo Harp Helú, filántropo, empresario y promotor del deporte mexicano, agradeció el reconocimiento y destacó que la mejor inversión está en México y en su gente.

Hablamos de 35 años porque ya no sabemos cómo empezamos con otros nombres, pero lo que sí es un hecho: es reconocer que la mejor inversión está en México, no sólo en finanzas y en las cuentas de inversiones y cuentas de ahorro, ¡no! la mejor inversión está en México y corresponde a lo que puedes hacer en todo. Alfredo Harp Helú

En materia educativa, explicó que la Fundación ha otorgado becas a instituciones como la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, destacando que tan solo en la UNAM se han entregado más de 100 mil becas. Además, subrayó que desde hace más de 20 años impulsan la educación a distancia para que nadie se quede sin la posibilidad de cursar una licenciatura, maestría o doctorado.

En el ámbito cultural, señaló que la Fundación promueve proyectos de archivos y bibliotecas en todo el país, no solo en Oaxaca, donde ya operan más de 10 bibliotecas móviles que recorren comunidades para acercar libros y lectura a la población.

Al concluir su mensaje, Alfredo Harp Helú afirmó que continuará trabajando por México e invitó a la sociedad a hacerlo en unidad, al considerar que todas y todos pueden contribuir desde su propio ámbito.

Billete de Lotería Nacional reconoce 35 años de la Fundación Alfredo Harp Helú (Cortesía)

Olivia Salomón reconoce la huella filantrópica de la Fundación

Por su parte, Olivia Salomón destacó que este billete conmemorativo honra 35 años de una filantropía que ha dejado una huella profunda en México, caracterizada por la constancia, la paciencia y la visión de largo plazo.

Hablar de la fundación es hablar de la manera en que Don Alfredo ha entendido y ha tenido siempre el compromiso con México: con paciencia, constancia y visión de largo plazo. Olivia Salomón

Añadió que invertir en la gente, pensar a largo plazo y actuar con responsabilidad social son principios que hoy forman parte de la política pública del gobierno humanista que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual coloca la dignidad de las personas en el centro del desarrollo.

Asimismo, resaltó que servir con integridad deja una huella que no se mide en reconocimientos, sino en oportunidades, confianza y futuro, por lo que este aniversario también reconoce a todas las personas que han formado parte de la Fundación a lo largo de estas décadas.

El legado de la Fundación recorrerá todo México con el Sorteo Mayor 4000

Olivia Salomón informó que el cachito conmemorativo circulará por todo el país, llevando un reconocimiento a la Fundación Alfredo Harp Helú a barrios, comunidades, plazas y estadios, como símbolo de que creer en México y trabajar con constancia transforma realidades.

El Sorteo Mayor No. 4000 se realizará el martes 3 de febrero, contará con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos.

El costo es de 30 pesos el cachito y 600 pesos la serie, disponibles en todo el país y en miloteria.mx. El sorteo será transmitido en vivo a través del canal institucional de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

En la develación, realizada en el Teatro de la Lotería Nacional, estuvieron presentes Sissi Harp Calderoni, presidenta de la Fundación Alfredo Harp Helú; Carlos Levy Covarrubias, vicepresidente del Consejo de Administración de Diablos Rojos del México; Daniel Aceves Villagrán, director general de la Fundación Alfredo Harp Helú Deporte, y Violeta Abreu, directora general del Servicio Postal Mexicano.