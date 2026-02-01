Olivia Salomón realizó el primer sorteo en territorio de 2026 para conmemorar el Centenario del Natalicio de José Alfredo Jiménez, cantautor mexicano cuya obra marcó el sentir popular de México y trascendió generaciones.

La ceremonia se llevó a cabo en la plaza principal de Dolores Hidalgo, donde estuvo acompañada por la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, así como por el presidente municipal, Adrián Hernández Alejandri, ante la presencia de cientos de guanajuatenses.

Olivia Salomón destaca el valor cultural de Dolores Hidalgo y el legado de José Alfredo Jiménez

La directora general de la Lotería Nacional agradeció a las autoridades estatales y municipales por permitir la realización del primer sorteo en territorio de 2026, así como a los habitantes de Dolores Hidalgo por su hospitalidad y entusiasmo.

Olivia Salomón subrayó que Dolores Hidalgo no solo vio nacer a José Alfredo Jiménez, sino que fue el entorno que moldeó su sensibilidad artística, ya que el ritmo de sus calles, la voz de su gente y la belleza del lugar marcaron su manera de sentir y de expresar la música mexicana.

Lotería Nacional realiza sorteo especial por el centenario de José Alfredo Jiménez. (Cortesía)

Destacó además los 255 años de tradición de la Lotería Nacional y su cercanía con el pueblo, una vocación que, dijo, hoy se refuerza como directriz del Gobierno de México, bajo el principio de “más territorio y menos escritorio”, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Cuarta Transformación que ella encabeza también significa eso: reconocer nuestra historia, valorar nuestra cultura y acercar las instituciones a la gente. Olivia Salomón

La titular de la institución añadió que José Alfredo Jiménez cantó lo que somos cuando amamos, cuando perdemos y cuando seguimos de pie, convirtiéndose en una voz colectiva que ha pasado de generación en generación.

Por ello, explicó, el centenario se conmemora desde su tierra natal, porque los homenajes auténticos se realizan desde el territorio y cerca de la gente.

Libia Dennise resalta homenaje a José Alfredo Jiménez durante el Sorteo Superior No. 2870

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo señaló que, con la conmemoración del Centenario del Natalicio de José Alfredo Jiménez en el marco del Sorteo Superior No. 2870, el cantautor sigue presente en la vida cotidiana de México.

Esta no es una frase hecha: es una realidad que se siente en cada reunión familiar donde alguien pide una canción suya; en cada celebración donde su música le da voz a la nostalgia, a la alegría, al amor y al desamor; en cada escenario del mundo donde “El Rey”, “Si Nos Dejan” o “Paloma Querida” siguen despertando una emoción colectiva que cruza idiomas y culturas. Libia Dennise García Muñoz Ledo

Indicó que José Alfredo no solo compuso canciones, sino que escribió la historia sentimental de un país, cuyos versos son patrimonio emocional de México y esencia viva de Guanajuato.

La mandataria estatal agradeció a Olivia Salomón y al equipo de la Lotería Nacional por su apoyo, disposición y sensibilidad para llevar a cabo este homenaje.

Lotería Nacional realiza sorteo especial por el centenario de José Alfredo Jiménez. (Cortesía)

Autoridades locales reconocen impacto cultural y turístico del sorteo 2870

En su intervención, el presidente municipal de Dolores Hidalgo, Adrián Hernández Alejandri, reconoció la labor de la Lotería Nacional por mantener viva la tradición de los sorteos y por contribuir a la proyección nacional de la Cuna de la Independencia de México, fortaleciendo su vocación turística.

Entre las autoridades presentes se encontraron:

Jorge Daniel Lona, secretario de Gobierno de Guanajuato

Angélica Casillas Martínez, presidenta del H. Congreso del Estado

María Guadalupe Robles León, secretaria de Turismo

Michele Reyes Lucio, presidenta del DIF municipal

Integrantes del gabinete estatal, ediles municipales y familiares del cantautor

Previo al sorteo, se realizaron presentaciones musicales a cargo de ganadores de México Canta y de María Elena, hija de Lola Beltrán, quienes interpretaron temas de José Alfredo Jiménez.

Lotería Nacional realiza sorteo especial por el centenario de José Alfredo Jiménez. (Cortesía)

Resultados del Sorteo Superior No. 2870:

Premio Mayor: 17 millones de pesos

Billete No. 16208



Series vendidas en Hermosillo, Sonora, y Acapulco, Guerrero

Segundo premio: 1 millón 440 mil pesos

Billete No. 52494



Series vendidas en Saltillo, Coahuila

Reintegros: números 8 y 4

La lista oficial de premios y reintegros puede consultarse en el sitio de la Lotería Nacional y la repetición del sorteo está disponible en su canal oficial de YouTube.