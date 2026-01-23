En el marco del 50 aniversario de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Lotería Nacional presentó el billete del Sorteo Zodiaco No. 1733, una edición especial que reconoce el papel histórico de esta institución en la defensa de los derechos de las personas consumidoras y en la consolidación de la justicia económica en México.

El billete fue presentado en el Teatro sede de los Sorteos Tradicionales y estuvo encabezada por la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el procurador Federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz, quienes destacaron la relevancia de la Profeco como institución pionera en América Latina.

Lotería Nacional reconoce a la Profeco como pilar de la democracia económica

Durante la ceremonia, se resaltó que la Profeco fue creada en 1976 con una visión innovadora para su tiempo, garantizando que el consumo se desarrollara bajo principios de equidad, información clara y protección frente a prácticas abusivas. A cinco décadas de su fundación, la institución se ha convertido en un referente en la defensa de la economía familiar y en la regulación de las relaciones comerciales.

Profeco celebra 50 años con billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco No. 1733 (Cortesía)

Olivia Salomón subrayó que este aniversario coincide con una etapa en la que el Estado refuerza su compromiso con el bienestar de la ciudadanía, alineado con la política pública del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, enfocada en poner a las personas al centro de las decisiones económicas.

Premios del Sorteo Zodiaco 1733

El Sorteo Zodiaco No. 1733 se llevará a cabo el domingo 1 de febrero a las 20:00 horas, en el Teatro de la Lotería Nacional. Este sorteo contará con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible total de 24 millones de pesos.

Para esta edición conmemorativa se emitieron 2 millones 400 mil cachitos, disponibles en más de 11 mil puntos de venta en todo el país y en la plataforma digital Miloteria.mx. El precio del cachito es de 20 pesos, mientras que la serie completa tiene un costo de 400 pesos, lo que permite a las y los participantes sumarse a esta celebración.

Por su parte, el procurador Iván Escalante señaló que este billete representa un reconocimiento a las y los trabajadores, que durante 50 años han sostenido a la Profeco como una institución cercana a la gente. Asimismo, destacó que detrás de cada queja atendida y cada precio verificado hay familias que buscan un trato justo en el mercado.

La celebración del sorteo será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube de Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional, asegurando que en México los derechos del consumidor están protegidos por la Profeco.