El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) fortaleció la atención médica especializada con la realización de jornadas quirúrgicas de hemodinamia en hospitales del norte del país, estrategia con la que fueron beneficiados 32 derechohabientes con padecimientos cardiacos.

El instituto, encabezado por Martí Batres Guadarrama, informó que las jornadas permitieron atender a 12 pacientes de Baja California, 15 de Nuevo León y cinco de Chihuahua, quienes fueron intervenidos de manera exitosa y posteriormente dados de alta.

ISSSTE realiza jornadas de hemodinamia en Baja California y Nuevo León para atender enfermedades cardiacas

La directora de la Clínica Hospital de Ensenada, Georgina Carrillo Alcaraz, informó que el pasado 22 de junio fueron atendidos exitosamente siete pacientes, de entre 74 y 86 años de edad. A cuatro de ellos se les colocó un marcapasos, mientras que a tres se les reemplazó la batería de este dispositivo.

La especialista destacó que todos los procedimientos fueron ambulatorios y los pacientes recibieron el alta médica tras recuperarse en condiciones favorables.

Posteriormente, en el Hospital General “Fray Junípero Serra”, de Tijuana, fueron intervenidos cinco pacientes diagnosticados con fibrilación auricular y taquicardia, mediante cateterismos cardiacos, procedimientos de mínima invasión con una duración aproximada de una hora.

En el Hospital Regional de Monterrey, un equipo de especialistas en electrofisiología realizó, del 23 al 26 de junio, otra jornada de hemodinamia que benefició a 15 derechohabientes, de entre 17 y 89 años, quienes evolucionaron favorablemente y fueron dados de alta al día siguiente.

Durante esta jornada se practicaron 13 ablaciones para tratar casos de fibrilación auricular mediante la técnica de campo pulsado y un sistema de mapeo cardíaco 3D, tecnología que, de acuerdo con el instituto, coloca al ISSSTE a la vanguardia en procedimientos de intervención electrofisiológica.

ISSSTE fortalece atención cardiológica con jornadas quirúrgicas en Baja California, Nuevo León y Chihuahua. (Cortesía)

ISSSTE amplía la atención especializada con procedimientos exitosos en Chihuahua

Las jornadas estuvieron coordinadas por la doctora Rosa María Ortiz Guerrero, adscrita a la Dirección Médica del ISSSTE, junto con el jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Regional de Monterrey, Francisco Valadez, y un equipo multidisciplinario de especialistas.

Asimismo, el 26 de junio se llevó a cabo una jornada de hemodinamia en el Hospital General “Presidente Gral. Lázaro Cárdenas”, de Chihuahua, donde fueron atendidos cinco pacientes, de entre 50 y 68 años, con hipertensión pulmonar, enfermedad que provoca un aumento anormal de la presión en las arterias que conectan el corazón con los pulmones.

El ISSSTE informó que todos los procedimientos concluyeron con éxito, por lo que los pacientes fueron dados de alta y continúan su recuperación desde casa bajo supervisión médica.

Con estas acciones, el instituto reiteró su compromiso de fortalecer la atención médica especializada y ampliar el acceso a servicios oportunos y de calidad para las y los derechohabientes.