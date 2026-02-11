El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, realizó un recorrido por la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano (CMFEQ) “Xalostoc”, en el Estado de México.

Durante la visita, destacó que en lo que va de su gestión ha visitado ya 150 unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel de atención en todo el país.

Martí Batres supervisa abastecimiento, quirófanos y atención a derechohabientes

Martí Batres subrayó que los recorridos permiten escuchar quejas, recoger peticiones, ajustar problemas y plantear soluciones, además de contar con información actualizada sobre la situación de cada unidad médica.

He visitado alrededor de 150 unidades de todos los niveles, desde consultorios hasta Hospitales de Alta Especialidad, pasando por Hospitales Generales, Clínicas y Unidades de Medicina Familiar, y eso nos permite mejor diagnóstico y mejor atención. Martí Batres, director general del ISSSTE

Detalló que durante las visitas también se supervisa la vacunación, así como el funcionamiento y nivel de abastecimiento en farmacias, con el objetivo de fortalecer la atención a los 13.9 millones de derechohabientes y garantizar los insumos y medicamentos necesarios.

Verifican operatividad de quirófanos y programa “La Clínica es Nuestra”

En las unidades de segundo y tercer nivel, el titular del ISSSTE verifica personalmente el estado de los quirófanos, la funcionalidad del equipo médico y que se cuente con la plantilla completa de médicos y enfermeras.

Por otro lado, en el primer nivel de atención, supervisa los avances del programa “La Clínica es Nuestra”. A través de este esquema, los Comités de Salud para el Bienestar (COSABI) deciden el uso de recursos según las necesidades de cada comunidad.

Finalmente, Martí Batres enfatizó que estas acciones responden a la política de “menos escritorio y más territorio” impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, buscando fortalecer el trato digno en el ISSSTE.