El periodista Alex Serna está desaparecido desde el pasado 20 de junio, tras denunciar a un empresario de operar sin permisos y otras irregularidades en Zihuatanejo, Guerrero.

El también activista y creador de contenido había señalado a una deshidratada de mango en La Unión, sin autorización ambiental, permisos para tomar agua y reutilizar sus desechos.

Sin embargo, no era la única denuncia en Guerrero de Alex Serna, ninguna por la que se hayan pronunciado las autoridades, por lo cual, se señala había recibido amenazas.

Periodista Alex Serna desaparece en Guerrero; familiares exigen intervención de las autoridades

Desde el 20 de junio, el periodista conocido como Alex Serna, está desaparecido, visto por última vez en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.

A diez días de su desaparición, familiares y seguidores de Alex Serna exigen la intervención de las autoridades, por lo cual se manifestarán en el ayuntamiento de Zihuatanejo.

La convocatoria es para este sábado 4 de julio para exigir que Alex Serna aparezca con vida, aunque las autoridades descartan tener información sobre la desaparición

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Guerrero no ha dado a conocer avances sobre la desaparición de Alex Serna ni sobre las denuncias del periodista.

Alex Serna, periodista desaparecido tras denunciar a un empresario (Redes sociales)

Sin embargo, en redes sociales circula que familiares acudieron a identificar un cuerpo hallado el 22 de junio al Servicio Médico Forense, que coincide con las características de Alex Serna.

Alex Serna denunció a un empresario antes de desaparecer

Su último video fue publicado el mismo 20 de junio, día en el que denunció a un empresario extranjero que opera bajo irregularidades, como fingir ser una empacadora.

Alex Serna señaló en dicho video que en realidad se trata de una deshidratadora de mango que no tiene licencia ambiental y sus papeles se habrían perdido en los huracanes.

En un video previo, Alex Serna había señalado que se sentía en riesgo, debido a su trabajo y las denuncias que realizaba, entre ellas, especulación de tierras en Petatlán, Zihuatanejo y La Unión.

En el caso de Zihuatanejo, Alex Serna señalaba a su alcaldesa, Lizette Tapia Castro de autorizar el cambio de uso de suelo en zonas ambientales que están protegidas.

Por ello, Alex Serna habría recibido amenazas, como el mismo periodista compartió en sus redes sociales en marzo.