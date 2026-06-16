Inundaciones en Monterrey: rescatan a 7 personas atrapadas en sus vehículos

Las fuertes lluvias registradas este lunes 15 de junio provocaron severas inundaciones en Monterrey, Nuevo León, en donde fueron rescatadas al menos 7 personas atrapadas en sus vehículos.

Las tormentas de alta intensidad provocaron el desbordamiento de ríos y un colapso generalizado en la movilidad urbana en gran parte de Nuevo León.

En redes sociales, vecinos de Monterrey, Nuevo León documentaron como sus vehículos terminaron completamente bajo el agua, incluso algunos de ellos con sus propietarios adentro.